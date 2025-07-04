Нападающий "Крыльев" Иван Сергеев перешел в "Динамо"

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев официально перешел в московское "Динамо". Трансфер состоялся в пятницу, 4 июля.
Московский клуб разместил на сайте видеоролик, представив форварда в роли крепостного, которого не отпускают из "Самарской губернии". Так "Динамо" поддело "Зенит", осложнивший переговоры о трансфере.
Bookmaker-ratings.ru сообщает, что "Динамо" заплатило за переход Сергеева 3,8 млн евро.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.