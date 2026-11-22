В торговом центре "Парк Хаус" в Тольятти состоялось открытие второго фирменного магазина футбольного клуба "Акрон". Новая торговая точка расположилась на первом этаже ТЦ по адресу: Автозаводское шоссе, 6.
Площадь магазина составляет 84 квадратных метра. Болельщикам здесь доступны клубная атрибутика, одежда, сувениры и другие товары с символикой "Акрона".
Открытие сопровождалось развлекательной программой для посетителей. Одним из главных событий стала встреча с футболистами тольяттинской команды. В рамках автограф-сессии болельщики смогли пообщаться с игроками, получить памятные подписи и сделать совместные фотографии. Среди участников мероприятия были вратарь Виталий Гудиев, полузащитник Дмитрий Пестряков и нападающий Жилсон Беншимол.
Появление новой торговой точки расширяет возможности болельщиков приобретать официальную атрибутику клуба. Ранее фирменный магазин "Акрона" был открыт в Тольятти в торговом центре "Вега" по адресу: ул. Юбилейная, 40. Таким образом, магазин в "Парк Хаусе" стал второй клубной торговой точкой в городе.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.