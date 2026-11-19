Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов рассказал о приоритетах команды перед насыщенным отрезком сезона, включающим выездной матч с "Ростовом" и кубковую встречу с "Зенитом". Наставник самарцев также оценил принципиальность предстоящего противостояния с ростовчанами, которые являются непосредственными конкурентами "Крыльев" в турнирной таблице.

— После выезда в Ростов уже во вторник предстоит кубковая встреча с "Зенитом". Будет ли тренерский штаб распределять силы между ведущими игроками? Что в приоритете — Кубок или чемпионат?

— Если спрашивать, что в приоритете, то, конечно, чемпионат. Если спрашиваете, будем ли распределять силы, то мы готовимся от игры к игре. Сыграем с "Ростовом", посмотрим, в каком состоянии игроки, проанализируем. У нас будет время вернуться сюда, на базу. Тогда и примем решение.

— "Ростов" — прямой конкурент прямо сейчас: команды в турнирной таблице разделяет всего одно очко. Насколько принципиален результат этого матча в борьбе за положение в чемпионате?

— Я часто говорю, что внутри турнира есть несколько турниров. Некоторые команды, мы знаем какие, борются в чемпионате России за чемпионство. А есть первенство России, в котором участвует "Ростов". Мы очень хотим победить в этом первенстве.