Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов рассказал о приоритетах команды перед насыщенным отрезком сезона, включающим выездной матч с "Ростовом" и кубковую встречу с "Зенитом". Наставник самарцев также оценил принципиальность предстоящего противостояния с ростовчанами, которые являются непосредственными конкурентами "Крыльев" в турнирной таблице.
— После выезда в Ростов уже во вторник предстоит кубковая встреча с "Зенитом". Будет ли тренерский штаб распределять силы между ведущими игроками? Что в приоритете — Кубок или чемпионат?
— Если спрашивать, что в приоритете, то, конечно, чемпионат. Если спрашиваете, будем ли распределять силы, то мы готовимся от игры к игре. Сыграем с "Ростовом", посмотрим, в каком состоянии игроки, проанализируем. У нас будет время вернуться сюда, на базу. Тогда и примем решение.
— "Ростов" — прямой конкурент прямо сейчас: команды в турнирной таблице разделяет всего одно очко. Насколько принципиален результат этого матча в борьбе за положение в чемпионате?
— Я часто говорю, что внутри турнира есть несколько турниров. Некоторые команды, мы знаем какие, борются в чемпионате России за чемпионство. А есть первенство России, в котором участвует "Ростов". Мы очень хотим победить в этом первенстве.
Встреча "Ростова" и "Крыльев Советов" состоится в пятницу, 20 ноября, в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет в Ростове-на-Дону, начало — в 20:30 по самарскому времени.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.