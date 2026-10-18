Матвей Бардачев: "В самом главном мы превзошли "Крылья" — это счет на табло"

Защитник "Факела" — о победе над самарцами, смене тренера, забитом голе и личных целях в футболе.

В субботу, 17 октября, воронежский "Факел" обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:0 в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги на "Солидарность Самара Арене". Один из мячей забил защитник Матвей Бардачев. После встречи футболист рассказал о ходе игры, переменах в команде после смены главного тренера и своих планах на будущее.

— Матвей, поздравляю с победой! Расскажи, как проходил матч?

— Вначале немного волновались, это было заметно. Создали необязательный момент, но потом забили и немного успокоились. В целом игра получилась довольно нервозной, но, слава богу, мы забили два мяча и победили.

— Расскажи о своем голе.

— Мяч отскочил от вратаря на дальнюю штангу. Меня заблокировали, я подставил ногу, и мяч залетел в ворота.

— Сегодня ты не только помог команде в обороне, но и забил. Можно назвать эту встречу лучшим матчем в карьере?

— Нет.

— Недавно команду покинул Олег Василенко. Что думаешь о его увольнении?

— Не могу сказать ничего плохого. Для меня он был хорошим человеком и хорошим специалистом. Но это спорт, это футбол. На мой взгляд, отставка была не совсем заслуженной, потому что ответственность лежала и на наших плечах. Однако проще убрать одного человека, чем половину команды или нескольких игроков.

— Как внутри команды отреагировали на перестановки?

— Нормально. Большинство футболистов уже взрослые, сформировавшиеся игроки. Мне 20 лет, но я уже поработал со многими тренерами. Для нас это вполне понятная история.

— Что изменилось после назначения Алексея Ребко?

— Мне кажется, команда немного взбодрилась. Это понятный ход: когда увольняют одного тренера и приходит другой, каждый хочет доказать новому наставнику, что именно он должен играть, а не кто-то другой. Команда взбодрилась и провела две игры на хорошем уровне.

— В каких компонентах "Факелу" удалось превзойти "Крылья Советов"?

— Посмотрите статистику: владение мячом, удары… Но в самом главном мы превзошли соперника — это счет на табло.

— Можно ли сказать, что сегодняшний матч был за шесть очков?

— Я не совсем понимаю этот термин. Для нас важна каждая игра. В каждом эпизоде и каждом матче мы должны доказывать свою состоятельность и бороться за очки.

— Вы четыре дня провели в Самаре, готовясь к матчу. На что в первую очередь обращали внимание?

— Мы знали, что "Крылья" — быстрая команда с хорошими исполнителями. Они могут играть низом и убегать в контратаки, поэтому важно было насыщать зоны и не давать им пространства. В отдельных эпизодах это удавалось, но, думаю, вы и сами видели, что не всегда.

— Как прошли матчи за национальную сборную? Как оценишь свою игру?

— Хорошо. Одну игру выиграли, другую, к сожалению, проиграли. Я отыграл первый тайм в сборной. Закончили его со счетом 1:0, поэтому впечатления положительные. Было время перезагрузиться после серии поражений "Факела" и вернуться с новыми силами.

— Ты побывал в Северной Македонии и Сербии. Какая страна понравилась больше?

— Наверное, Сербия. Македония — небольшая страна, мы немного погуляли, но в Сербии провели больше времени и успели посетить больше мест. Поэтому выберу ее.

— Удавалось общаться с местными жителями на русском языке?

— Общались с таксистами. Они говорили по-сербски, но я их понимал, и они меня тоже. Для взаимопонимания использовали английский, поэтому проблем с общением не было.

— "Факел" впервые за долгое время обыграл "Крылья" на выезде. Насколько важна для тебя эта победа?

— Важна каждая победа. Я только первый сезон в "Факеле", поэтому не знаю, кого команда раньше обыгрывала, а кого нет. Для меня важен каждый матч.

— С кем больше всего общался во время сборов?

— У нас довольно дружный коллектив. Уже прошло три сбора, сформировались определенные связи между игроками и линиями. Я со всеми в хороших отношениях: с Витькой Окишором, с Терей из "Акрона", с вратарем, с Бабакиным из "Ростова". Мы хорошо общаемся, практически все одного возраста.

— Можно ли сказать, что после отставки тренера команда получила эмоциональную встряску?

— Да, она произошла из-за смены тренера. Наверное, это естественно: когда меняется наставник, многие игроки начинают активнее доказывать, на что способны.

— В этом сезоне тебя называют одним из открытий среди молодых футболистов в Европе. Как оцениваешь свою игру и шансы вернуться из аренды в "Зенит"?

— Я понимаю, что мне 20 лет, но не зацикливаюсь на этом. Просто получаю удовольствие от игры и футбола, стараюсь выйти на новый уровень. Не ради кого-то, не ради "Зенита" или еще чего-то — хочу лично для себя стать лучше, чем был вчера.

— Болельщики "Зенита" положительно отзываются о твоей игре. Есть ли в контракте пункт, позволяющий досрочно вернуть тебя из аренды?

— Честно, не помню и не могу сказать. Нужно смотреть контракт. По-моему, аренда рассчитана на год.

— Не станет ли выступление в команде из нижней половины таблицы препятствием для возвращения в большой клуб, где высокая конкуренция?

— Я не смотрю на то, что это за клуб — гранд или нет. Я тренировался в "Зените" и понимаю уровень. Но не зацикливаюсь на нем: для меня это не главный показатель. Я хочу становиться сильнее и здесь, и там, и в европейском клубе — везде.

— То есть рассматриваешь разные варианты и готов посмотреть, как сложится жизнь?

— Да, как жизнь сложится.