Виталий Гудиев: "Всегда приятно против "Ахмата" играть, довольно крепкая команда"

После победы над "Ахматом" (2:0) вратарь "Акрона" Виталий Гудиев поделился эмоциями от первой победы в чемпионате в этом сезоне, а также высказался о бывшем клубе и рассказал, где проведет паузу на сборные.

— Давно не было победы именно в чемпионате, на кубок-то была и даже не одна, по-моему. Засуха в чемпионате затянулась прям надолго. Очень этого хотели, готовились. Постоянно были близки к победе, все-таки игра у нас есть и моментами очень даже хорошая. Приятно выиграть дома при наших болельщиках, которые постоянно ездят, поддерживают нас.

— В последних матчах команда активно начала набирать очки, но сейчас наступает пауза на сборные. Как считаешь, это собьет темп из-за отсутствия игровой практики. Какие у тебя планы на эту паузу?

— Я думаю, пауза пойдет на пользу. Чуть-чуть передохнуть всем пойдет в плюс. В последних играх все складывалось так, что везде мы были близки к победе. Все ребята работали, выкладывались на тренировках, а потом на играх.

Я поеду в Осетию, покушаю пирогов, наберусь чуть сил и вернусь обратно.

— Ты провел с 2014 по 2022 год в "Ахмате". Для тебя этот матч был принципиальный или градус важности упал спустя долгое время?

— Нет, у меня там осталось много друзей. Я постоянно туда приезжаю, меня тепло встречают, у меня хорошие отношения с тренером вратарей Рамзаном Изнауровичем (Цуцулаевым. — Прим. Волга Ньюс), ну и со многими ребятами. Поэтому такой принципиальной игры для меня нет. Всегда приятно против них играть, "Ахмат" довольно крепкая команда.