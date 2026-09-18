Виталий Гудиев: "Всегда приятно против "Ахмата" играть, довольно крепкая команда"

После победы над "Ахматом" (2:0) вратарь "Акрона" Виталий Гудиев поделился эмоциями от первой победы в чемпионате в этом сезоне, а также высказался о бывшем клубе и рассказал, где проведет паузу на сборные.
— Давно не было победы именно в чемпионате, на кубок-то была и даже не одна, по-моему. Засуха в чемпионате затянулась прям надолго. Очень этого хотели, готовились. Постоянно были близки к победе, все-таки игра у нас есть и моментами очень даже хорошая. Приятно выиграть дома при наших болельщиках, которые постоянно ездят, поддерживают нас.
— В последних матчах команда активно начала набирать очки, но сейчас наступает пауза на сборные. Как считаешь, это собьет темп из-за отсутствия игровой практики. Какие у тебя планы на эту паузу?
— Я думаю, пауза пойдет на пользу. Чуть-чуть передохнуть всем пойдет в плюс. В последних играх все складывалось так, что везде мы были близки к победе. Все ребята работали, выкладывались на тренировках, а потом на играх.
Я поеду в Осетию, покушаю пирогов, наберусь чуть сил и вернусь обратно.
— Ты провел с 2014 по 2022 год в "Ахмате". Для тебя этот матч был принципиальный или градус важности упал спустя долгое время?
— Нет, у меня там осталось много друзей. Я постоянно туда приезжаю, меня тепло встречают, у меня хорошие отношения с тренером вратарей Рамзаном Изнауровичем (Цуцулаевым. — Прим. Волга Ньюс), ну и со многими ребятами. Поэтому такой принципиальной игры для меня нет. Всегда приятно против них играть, "Ахмат" довольно крепкая команда.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.