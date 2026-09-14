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Футбол Спорт

Сергей Вахтеев: "Думаю, каждый игрок тоже внутри недоволен именно качеством игры"

ЖИГУЛЕВСК. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Акрон-2" одержал победу над "Крыльями Советов-2" со счетом 2:0 в самарском дерби вторых команд. После встречи главный тренер тольяттинцев Сергей Вахтеев оценил игру своих подопечных, отдельно отметив недостатки в работе с мячом и принятии решений.

Фото: ФК Акрон

- По матчу — мы довольны победой и забитым голам, но недовольны содержанием, индивидуальными действиями игроков, их работой с мячом, быстротой работы с мячом и принятием решений. Но то, что они выиграли и отдали все, что сегодня могли, — это их победа. Что касается качества игры и индивидуальных действий, это уже наша ответственность.

По словам Вахтеева, у команды есть внутренние требования, которые в матче с "Крыльями" выполнялись не в полной мере. При этом тренер отметил, что в предыдущем матче против самарцев (4:0) "Акрон-2" выглядел качественнее.

—  Есть наши внутренние требования в команде, которые, мягко говоря, немножко не выполнялись. Что касается даже организации игры, атаки — для нас это большой процент брака. Если сравнивать эту игру с прошедшей встречей с "Крыльями", то тогда мы провели матч намного качественнее. Меньше было потерь, больше было атак, меньше было переходов игры в оборону.

При этом ноль пропущенных мячей Вахтеев считает важным показателем, хотя во втором тайме у "Крыльев Советов-2" был момент, когда мяч попал в перекладину.

— В обороне мы пропустили ноль — это на табло. Но опять-таки, во втором тайме "Крылья" попали в перекладину. Сыграли бы 1:1 — и все могло быть по-другому. Если в общем брать, думаю, каждый игрок, наверное, тоже внутри недоволен именно качеством своей игры. А результатом все довольны.

Первый гол "Акрона-2" стал следствием активного прессинга. По словам главного тренера, на протяжении недели команда отдельно работала над интенсивностью действий без мяча и давлением на соперника.

— На этой неделе мы ставили акцент на интенсивной игре в обороне, именно на давлении, когда соперник начинает атаки, чтобы не давать ему времени и пространства. Чтобы вратарь ошибся, его нужно, наверное, заставить ошибиться. Что мы и сделали. Холодов хорошо пошел в давление и на защитника, и дальше на вратаря. Поэтому это и привело к ошибке.

Второй мяч тольяттинцы забили после стандартного положения. Вахтеев подчеркнул, что для начала необходимо было создать саму возможность для подачи.

— Что касается второго гола, то для того, чтобы заработать стандарт, нам как минимум нужно было дойти до ворот соперника. Что мы и сделали: дошли, заработали штрафной, подали его качественно. Если бы не забил игрок "Крыльев", то наш игрок просто забил бы сам.

В следующем туре, 20 сентября "Акрон-2" отправится в Дзержинск, где в 19:00 встретится с лидирующим в группе "Химиком".

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