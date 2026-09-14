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Машиностроение Экономика и бизнес

Авито Спецтехника запускает документальный сериал о российском машиностроении

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 сентября в Москве состоялась премьера документального сериала "Линия сборки" от Авито Спецтехника. Проект реализован при поддержке Минпромторга России и направлен на развитие рынка спецтехники и поддержку отечественного машиностроения. Запуск проекта — это один из ключевых элементов последовательной совместной работы Минпромторга России и Авито в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного в июне в 2025 года.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В десяти выпусках зрители увидят полный цикл создания отечественной спецтехники — от разработки и производства до испытаний и работы в реальных условиях, а также познакомятся с инженерами, конструкторами, технологами и рабочими, благодаря которым появляются эти машины.

Рынок спецтехники, традиционно считающийся одним из наиболее консервативных, активно переходит в онлайн. Уже более 65% покупателей ищут технику через интернет, а каждая третья сделка совершается онлайн. Цифровые каналы становятся одной из ключевых точек контакта с рынком — покупатели используют их для поиска техники, изучения характеристик и сравнения предложений.

Сегодня 13% всего рынка спецтехники продается на Авито. Еще пять лет назад этот показатель составлял 2–3%. Динамика отражает изменение привычного пути покупки: все больше клиентов начинают выбор техники в интернете и используют цифровые сервисы на разных этапах принятия решения.

Вместе с изменением покупательского поведения растет и потребность в понятной информации о технике. Документальный сериал "Линия сборки" показывает современное российское машиностроение изнутри и помогает зрителям разобраться в том, как устроены машины, какие технологии и инженерные решения используются при их создании и для каких задач они предназначены.

"Развитие индустриального кино сегодня рассматривается Минпромторгом России не как узкоотраслевая задача в сфере культуры, а как стратегический инструмент реализации государственной промышленной политики. Наша задача — транслировать объективный образ современной российской промышленности массовой аудитории, прежде всего молодежи, стоящей перед выбором профессионального пути.

Важно, что в этом направлении нас поддерживает и Авито, одна из крупнейших цифровых платформ. "Линия сборки" расскажет о самых передовых отечественных разработках в части самоходной техники. Этот сегмент в России традиционно сильный — мы можем обеспечивать российской техникой аграриев, дорожно-строительный комплекс, коммунальное хозяйство. В каждом выпуске — очередное подтверждение таланта наших машиностроителей, инженеров и конструкторов, которые способны создавать и интегрировать в машины технологии беспилотного управления, экологичные силовые установки, автоматизировать и цифровизировать производственные процессы", — рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.

В каждом выпуске ведущие отправляются на машиностроительное предприятие и вместе со специалистами проходят весь путь создания конкретной машины: от разработки и производства до испытаний и демонстрации техники в работе. Сложные технические процессы объясняются простым языком — через разговоры с сотрудниками предприятий, съемки производства и наглядные визуальные пояснения.

Всего в сериале выйдет 10 серий длительностью до 30 минут. Съемки прошли на предприятиях в Челябинской, Самарской, Ростовской и Калужской областях, Чувашии, Пермском крае и других регионах России. Среди участников проекта — "ДСТ-УРАЛ", "Сеспель", "Пегас-Агро", ООО "Роботех", "Пневмостроймашина", ГК Ростсельмаш, ГАЗ и "Меркатор Калуга".

Отдельная часть каждого выпуска посвящена выбору спецтехники. Ведущие разбирают ключевые характеристики машин, объясняют, для каких задач они предназначены, и рассказывают, на какие параметры стоит обращать внимание при выборе техники.

"Авито Спецтехника вышла за рамки цифровой витрины и стала технологическим партнером индустрии, который помогает делать рынок более прозрачным и безопасным, а технику — доступнее для бизнеса. Авито находится непосредственно в точке встречи производителей, продавцов и покупателей. Мы видим, какие машины ищет бизнес, какие предложения появляются на рынке и как меняется спрос. Такие данные помогают производителям лучше понимать, какая техника наиболее востребована здесь и сейчас.

С другой стороны, технологии сегодня дают бизнесу новые возможности для повышения эффективности: современные машины позволяют автоматизировать процессы, увеличивать производительность, точнее выполнять задачи и оптимизировать затраты. При этом цифровые каналы помогают быстрее узнавать о таких разработках и находить решения, которые отвечают конкретным задачам бизнеса. Поэтому нам важно рассказывать не только о самой технике, но и о технологиях и инженерных решениях, которые стоят за её созданием. Совместный с Минпромторгом документальный проект "Линия сборки" позволяет показать эти разработки широкой аудитории и поддержать интерес к российскому машиностроению", — сказал Кирилл Вотяков, старший управляющий директор Авито Авто.

Сериал будет доступен на платформах Дзен, VK и Иви. Первые две серии вышли 10 сентября, новые эпизоды будут публиковаться раз в неделю.

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