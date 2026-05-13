"Северсталь" и HL (Hanʼs Laser) в России развивают комплексные решения для повышения эффективности металлообработки

В рамках выставки "Металлообработка-2026" "Северсталь" и мировой производитель промышленного лазерного оборудования HL (Hanʼs Laser) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере разработки и продвижения комплексных решений для металлообрабатывающих предприятий.
Соглашение отвечает растущему запросу российской металлообрабатывающей отрасли на повышение производительности и качества выпускаемой продукции. Сегодня многие предприятия России используют современные станки с высоким потенциалом, однако не получают от них ожидаемого результата. Снижение эффективности резки нередко вызвано неоптимальными настройками и применением стали, не предназначенной для данного способа обработки, что ведёт к снижению скорости, перерасходу металла и дополнительным затратам на обслуживание оборудования. Объединив компетенции, "Северсталь" и HL намерены предложить рынку комплексное решение, гарантирующее стабильную высокую производительность и существенное снижение издержек.
Сотрудничество будет включать совместные научно-исследовательские и аналитические работы с привлечением экспертов Центра разработки эффективных технологических решений "Северсталь Инжиниринг" и специалистов HL. Партнеры сосредоточатся на развитии продуктовых линеек, оборудования и технологических решений, для повышения эффективности металлообработки в машиностроении и строительстве. Среди приоритетов — расширение сортамента специализированной стали для лазерной резки Steelazer и линейки станков Hanʼs Laser для удовлетворения потребностей российского рынка. По оценкам компаний, применение такого комплексного решения способно увеличить производительность на 15–30%, снизить риски поломок и незапланированных простоев, а также обеспечить улучшенную плоскостность листов и точную геометрию деталей при термической обработке.
"Hanʼs Laser — наш надёжный партнёр, совместная работа с которым уже подтвердила: сочетание стали Steelazer и оборудования HL даёт клиентам измеримый положительный результат. Подписание соглашения — шаг к дальнейшему развитию сотрудничества. Уверен, что наше партнёрство даст российским предприятиям реальный инструмент для повышения эффективности и конкурентоспособности", — отметил Георгий Аргунов, директор по работе с машиностроительными компаниями "Северстали".
"Для СТМ партнёрство с "Северсталью" — это логичное развитие нашей экспертизы в области комплексного оснащения производств. Объединяя передовые материалы, оборудование и инженерные компетенции, мы формируем для клиентов эффективные, технологически выверенные решения, которые позволяют стабильно повышать производительность, снижать издержки и достигать прогнозируемого результата в металлообработке", — Сергей Масюков, генеральный директор ООО "СТМ".
Соглашение также предусматривает совместное продвижение решений и повышение осведомленности специалистов отрасли о преимуществах комплексного подхода в металлообработке. Первым шагом в этом направлении стал практический мастер-класс "От базовой резки к эффективному результату", проведённый специалистами HL и "Северстали" непосредственно на площадке выставки.
