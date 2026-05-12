Воронежская область вошла в число лидеров по итогам олимпиады "Звезда"

Воронежская область вошла в число лидеров по итогам Многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" в 2025–2026 учебном году, заняв второе место в России по количеству победителей. За реализацию проекта отвечает Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей России при поддержке банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех).

В этом учебном году по итогам всех этапов олимпиады определили 439 победителей по профилям "Техника и технологии" и "Естественные науки". Из них 91 — представители Воронежской области.

"За этими результатами стоит большая совместная работа школ, учителей и профессионального сообщества Воронежской области. Олимпиада дает ребятам возможность попробовать свои силы в сфере высоких технологий, познакомиться с задачами машиностроения и понять, чем они хотят заниматься дальше. Многие участники потом поступают в технические вузы и приходят работать на предприятия. Именно они становятся будущими специалистами", — отметил председатель Воронежского регионального отделения СоюзМаш Анатолий Кузнецов.

Олимпиада "Звезда" — одна из крупнейших инженерных образовательных проектов страны для школьников, интересующихся техническими и естественно-научными направлениями. Участники выполняют задания по инженерии, математике и физике, а победа дает дополнительные возможности при поступлении в ведущие технические вузы страны. Проект инициирован Союзом машиностроителей России и Лигой содействия оборонным предприятиям.

Воронежское отделение СоюзМаш и банк НОВИКОМ ежегодно реализуют ряд профориентационных проектов для школьников и студентов. Помимо олимпиады "Звезда", это акция "Неделя без турникетов", а также организация участия юных воронежцев в международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего".

"Для банка важно участвовать в проектах, которые помогают молодежи по-новому посмотреть на инженерную сферу и остановиться на технической специальности при выборе будущей профессии. НОВИКОМ плотно работает с промышленными предприятиями страны. Поэтому мы напрямую заинтересованы в укреплении их кадрового состава молодыми, высококвалифицированными специалистами", — подчеркнул управляющий офисом НОВИКОМа в Воронеже Илья Лазукин.