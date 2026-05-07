GigaChat сдал экзамен по энергетике в МЭИ и готов помогать инженерам

Нейросеть GigaChat успешно сдала экзамен по направлениям "Электроэнергетика" и "Теплоэнергетика" уровня бакалавриата в Московском энергетическом институте на оценку "хорошо". GigaChat стал единственной российской языковой моделью, которая прошла академическую аттестацию сразу в нескольких инженерных специальностях: в феврале 2026 года — в области недвижимости (ННГАСУ), в апреле — в энергетике (НИУ МЭИ).

Как обучали и оценивали нейросеть

Для освоения знаний по энергетике GigaChat обучала объединённая команда специалистов Сбера, учёных НИУ МЭИ и экспертов "Россетей". Вуз отобрал учебные и научные материалы по профильным дисциплинам для обучения и совместно с представителями отрасли разработал бенчмарк для оценки больших языковых моделей — набор теоретических и практических задач по реальной университетской программе. Привлечение внешних экспертов обеспечило независимость оценки и её соответствие требованиям отрасли.

Экзамен проходил дистанционно в письменной форме. По каждой из 24 дисциплин модели задавали два вопроса — теоретический и расчётный (для практических дисциплин), требующие решения инженерных задач. Модель рассчитывала параметры энергосистем, показатели работы оборудования и характеристики электрических сетей. Ответы оценивала экзаменационная комиссия вуза по 5-балльной шкале.

В ходе экзамена GigaChat продемонстрировал знания по нескольким ключевым направлениям.

  • Инженерные расчёты и эксплуатация. Модель показала знание принципов работы электросетей, трансформаторов и генераторов, а также решала задачи на расчёт потерь тепла, параметров горения топлива и характеристик оборудования.
  • Нормативная база и документация. GigaChat ориентируется в регламентах, стандартах безопасности, экологических нормативах и структуре рынка электроэнергетики.
  • Экономика и аналитика. Модель справлялась с задачами на технико-экономические обоснования, ценообразование и расчёт системного ущерба.

Кому пригодятся знания GigaChat в энергетике

Экзамен показал, что GigaChat силен в теоретической подготовке, но его "инженерная интуиция" еще будет совершенствоваться командой Сбера с привлечением ведущих специалистов отрасли. Знания GigaChat будут полезны инженерам и техническому персоналу электросетевых и генерирующих компаний, проектировщикам энергообъектов, студентам и преподавателям профильных вузов, специалистам по цифровой трансформации, юристам и экономистам энергопредприятий.

Другие аттестации нейросети

Ранее GigaChat сдал экзамены более чем по 20 направлениям. В медицине модель аттестовалась по лечебному делу, кардиологии, неврологии, педиатрии, гастроэнтерологии, ревматологии, стоматологии, пульмонологии, диетологии и клинической фармакологии. Модель прошла испытания по музыковедению, аграрному делу, финансовой грамотности, банковскому делу и страхованию. В инженерно-строительном блоке GigaChat освоил 28 дисциплин по строительству и ЖКХ и сдал комплексный экзамен на "хорошо". Нейросеть получила международную сертификацию финансового аналитика (СФА), превысив проходной балл более чем на 10%.

