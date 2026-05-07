16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поддержал гендиректора "Авиаагрегата" Дениса Гараева в решении участвовать в предварительном голосовании "Единой России" Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов отраслей связи с Днем радио Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем создания Вооруженных Сил РФ Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий В Самаре на оперативном совещании рассмотрели обращения граждан

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поддержал гендиректора "Авиаагрегата" Дениса Гараева в решении участвовать в предварительном голосовании "Единой России"

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области. Оно прошло на площадке завода "Авиаагрегат" с участием главного федерального инспектора по Самарской области Михаила Феоктистова, руководителей предприятий ОПК региона, представителей областного правительства, администрации г. о. Самара, областной прокуратуры.

Фото: Иван Макеев

Губернатор отметил, что штаб, созданный по его поручению два года назад как площадка для оперативного решения насущных вопросов предприятий ОПК, их всесторонней поддержки, собирается в шестой раз.

"Предприятия ставили перед правительством региона, муниципальным образованием, органами прокуратуры те проблемы, которые в оперативном плане должны решаться всесторонне. Эти вопросы были связаны с функционированием образовательных учреждений, где учатся дети заводчан, продленными сменами, потому что режим работы предприятий в этот период особый. Также — с подъездными путями, обеспечением качественными ресурсами без активной претензионной работы со стороны ресурсоснабжающих организаций. Все эти вопросы были отработаны", — напомнил Вячеслав Федорищев.

Вместе с тем, как подчеркнул глава региона, остаются вопросы, требующие пристального внимания и контроля, особенно в части антитеррористической защищенности объектов ОПК. Губернатор обозначил руководителям предприятий оперативную обстановку, довел решения оперштаба по организации безопасности в регионе. В ходе заседания были заслушаны доклады по повестке, совместно обсуждены возможные решения.

"Учитывая текущие угрозы, взаимодействуем более четко, меры безопасности усиливаем", — отметил Вячеслав Федорищев.

Также на заседании обсудили подготовку к предстоящим в сентябре выборам нового состава Государственной Думы РФ и регионального парламента. Генеральный директор АО "Авиаагрегат" Денис Гараев принял решение участвовать в избирательной кампании по выборам в Самарскую Губернскую Думу, выдвинул свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия". "Как губернатор Самарской области и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" поддерживаю Дениса Сергеевича. Полагаю, что таких людей — настоящих, крепких и волевых, за которыми стоят большие коллективы, очень не хватает в областной думе", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона передал поздравления с наступающим праздником — Днем Победы — трудовым коллективам предприятий, напомнив, что в годы Великой Отечественной войны Куйбышевская область внесла большой вклад в разгром врага, стала кузницей оружия Победы.

"В регион было эвакуировано более 20 крупных промышленных предприятий, и в кратчайшие сроки буквально с колес они развернули свою деятельность, выпускали боевые самолеты, минометы, артиллерийские снаряды, авиабомбы, горючее и продовольствие. При этом важную роль в достижении Победы сыграло предприятие "Авиаагрегат", где мы сегодня работаем. Тогда оно называлось завод № 35, выпустило 90 тысяч винтов, в том числе для нашего легендарного штурмовика ИЛ-2, — сказал губернатор. — За выполнение этого важного правительственного задания завод был награжден орденом Красной Звезды. Я очень рад заметить, что предприятие продолжает славные традиции, и руководство, и все, кто здесь трудятся, с не меньшим упорством выполняют поставленную задачу".

Вячеслав Федорищев отметил, что, продолжая трудовые традиции, все предприятия оборонно-промышленного комплекса региона сегодня укрепляют обороноспособность страны, делают все для того, чтобы приблизить победу в рамках специальной военной операции.

"Прошу вас передать поздравления трудовым коллективам, пожелания успеха в работе, реализации всех производственных планов", — добавил он, обращаясь к руководителям предприятий.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31