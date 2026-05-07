Вячеслав Федорищев поддержал гендиректора "Авиаагрегата" Дениса Гараева в решении участвовать в предварительном голосовании "Единой России"

В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области. Оно прошло на площадке завода "Авиаагрегат" с участием главного федерального инспектора по Самарской области Михаила Феоктистова, руководителей предприятий ОПК региона, представителей областного правительства, администрации г. о. Самара, областной прокуратуры.

Губернатор отметил, что штаб, созданный по его поручению два года назад как площадка для оперативного решения насущных вопросов предприятий ОПК, их всесторонней поддержки, собирается в шестой раз.

"Предприятия ставили перед правительством региона, муниципальным образованием, органами прокуратуры те проблемы, которые в оперативном плане должны решаться всесторонне. Эти вопросы были связаны с функционированием образовательных учреждений, где учатся дети заводчан, продленными сменами, потому что режим работы предприятий в этот период особый. Также — с подъездными путями, обеспечением качественными ресурсами без активной претензионной работы со стороны ресурсоснабжающих организаций. Все эти вопросы были отработаны", — напомнил Вячеслав Федорищев.

Вместе с тем, как подчеркнул глава региона, остаются вопросы, требующие пристального внимания и контроля, особенно в части антитеррористической защищенности объектов ОПК. Губернатор обозначил руководителям предприятий оперативную обстановку, довел решения оперштаба по организации безопасности в регионе. В ходе заседания были заслушаны доклады по повестке, совместно обсуждены возможные решения.

"Учитывая текущие угрозы, взаимодействуем более четко, меры безопасности усиливаем", — отметил Вячеслав Федорищев.

Также на заседании обсудили подготовку к предстоящим в сентябре выборам нового состава Государственной Думы РФ и регионального парламента. Генеральный директор АО "Авиаагрегат" Денис Гараев принял решение участвовать в избирательной кампании по выборам в Самарскую Губернскую Думу, выдвинул свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия". "Как губернатор Самарской области и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" поддерживаю Дениса Сергеевича. Полагаю, что таких людей — настоящих, крепких и волевых, за которыми стоят большие коллективы, очень не хватает в областной думе", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона передал поздравления с наступающим праздником — Днем Победы — трудовым коллективам предприятий, напомнив, что в годы Великой Отечественной войны Куйбышевская область внесла большой вклад в разгром врага, стала кузницей оружия Победы.

"В регион было эвакуировано более 20 крупных промышленных предприятий, и в кратчайшие сроки буквально с колес они развернули свою деятельность, выпускали боевые самолеты, минометы, артиллерийские снаряды, авиабомбы, горючее и продовольствие. При этом важную роль в достижении Победы сыграло предприятие "Авиаагрегат", где мы сегодня работаем. Тогда оно называлось завод № 35, выпустило 90 тысяч винтов, в том числе для нашего легендарного штурмовика ИЛ-2, — сказал губернатор. — За выполнение этого важного правительственного задания завод был награжден орденом Красной Звезды. Я очень рад заметить, что предприятие продолжает славные традиции, и руководство, и все, кто здесь трудятся, с не меньшим упорством выполняют поставленную задачу".

Вячеслав Федорищев отметил, что, продолжая трудовые традиции, все предприятия оборонно-промышленного комплекса региона сегодня укрепляют обороноспособность страны, делают все для того, чтобы приблизить победу в рамках специальной военной операции.

"Прошу вас передать поздравления трудовым коллективам, пожелания успеха в работе, реализации всех производственных планов", — добавил он, обращаясь к руководителям предприятий.