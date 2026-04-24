Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым.
На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия регионального правительства и территориального подразделения Федеральной службы исполнения наказаний.
Среди рассмотренных вопросов — социальная адаптация и реабилитация осужденных, их трудовая занятость. В учреждениях УФСИН развивается производственный сектор, изготавливается продукции различного плана.
"Знаю, что большие результаты были достигнуты по направлению заказов на продукцию, которую производят в учреждениях УФСИН", — отметил губернатор.
Как сообщил Алексей Климов, объем заказов заметно растет. "Благодаря этому в 2025 г. мы достигли рекордных показателей по обеспечению трудовой занятости осужденных в сравнении с 2024 годом. Это не просто цифры. Это важный социальный проект, который дает шанс людям на исправление, позволяет им получать новые навыки и профессию, а имеющиеся навыки улучшать. Также, что немаловажно, трудовая занятость позволяет осужденным выплачивать средства по искам потерпевших. Хочу сказать слова благодарности за ваше внимание к вопросам социализации граждан, приступивших закон", — сказал начальник УФСИН России по Самарской области.
В ходе встречи также обсуждался ряд других вопросов. В том числе по улучшению условий труда сотрудников УФСИН. "Нельзя не сказать о вашей помощи в укреплении социальной защищенности сотрудников управления, особенно младшего состава, который ежедневно находится на передовой в борьбе с преступностью. Огромное спасибо за вашу помощь и поддержку", — отметил Алексей Климов.
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что правительство региона будет и дальше оказывать УФСИН содействие в работе по защите законности и правопорядка в стране.
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит