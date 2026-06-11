Вячеслав Федорищев вручил госнаграды ко Дню России

Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям региона. Впервые почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям" вручен не отдельному человеку, а коллективу. Высокой награды удостоен филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Самарской области.

"Сегодня этот праздник вызывает у нас особые чувства. Время, прошедшее с начала специальной военной операции, стало временем единения российского народа, подъема патриотического духа наших граждан. Жители Самарской области, мобилизовавшись для достижения поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным национальных целей развития, прилагают максимум усилий для того, чтобы обеспечить укрепление обороноспособности государства и экономического потенциала региона. Ваш вклад в решение этих задач трудно переоценить. Я не перестаю восхищаться, как много среди вас замечательных, талантливых, трудолюбивых, ответственных и неравнодушных людей", — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим.

Решение наградить самарский филиал фонда "Защитники Отечества" глава региона Вячеслав Федорищев принял 2 июня, когда проводил встречу с коллективом фонда, приуроченную к трехлетию фонда "Защитники Отечества".

"Один человек в поле не воин. Столь высокий результат стал возможен исключительно благодаря единству нашего коллектива. Это вдохновляет нас двигаться дальше на благо наших ветеранов боевых действий и их семей", — подчеркнула руководитель Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.

Торжественная церемония, приуроченная ко Дню России, прошла в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича. Глава региона поблагодарил награждаемых и гостей церемонии за большой вклад в развитие Самарской области. Среди них в зале были представители промышленного сектора, науки, образования, здравоохранения, культуры и многих других сфер, Герои России.

"Мы непременно сделаем все, чтобы наша страна — великая Россия всегда оставалась свободной и независимой, развивалась и процветала", — добавил Вячеслав Федорищев.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручена старшему технологу АО "Полимер" Максиму Галныкину, слесарю АО "Полимер" Владимиру Файчуку, просеивальщику компонентов АО "Полимер" Павлу Штанько.

Почетного звания "Заслуженный врач РФ" удостоены: заведующий отделением ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница № 5" Александр Александров, врач ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина" Наталья Володина, врач ГБУЗ "Самарская областная офтальмологическая больница имени Т. И. Ерошевского" Ольга Жукова.

Почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ" получил проректор по научной работе Самарского государственного медицинского университета Игорь Давыдкин.

Почетного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации" удостоена учитель ГБОУ СОШ пос. Сургут м. р. Сергиевский Татьяна Терешина.

Отметим, что высокой награды — ордена Почета — удостоен коллектив АО "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть". Кроме того, были вручены и другие высокие награды.

Губернатор Вячеслав Федорищев поблагодарил всех за поддержку участников специальной военной операции и их семей, отметив, что регион всегда уделяет этому самое большое внимание, а также напомнил о важном событии, которое произошло на днях: "Глава нашего государства подписал Указ о праздновании 450-летия со дня основания Самары. Это признание огромного вклада Самары в историю, экономику и оборону страны. Празднование станет событием всероссийского значения. И нам предстоит масштабная к нему подготовка. Знаю, что могу рассчитывать на вас, и не сомневаюсь — у нас все получится!".