Вячеслав Федорищев оценил ход модернизации объектов ЖКХ Самарской области

Во вторник, 30 июня, на оперативном совещании в правительстве Самарской области, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, обсудили вопросы строительства и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Коммунальная сфера на федеральном уровне выделена как одно из ключевых направлений национального проекта "Инфраструктура для жизни". "Это правильно, потому что для жителей качество жизни начинается не с отчетов и не с объемов финансирования, а с базовых вещей: чтобы банально в доме были тепло, вода и свет, — уверен губернатор. — В Самарской области в этом году по линии ЖКХ идет значительный объем работ. С одной стороны, это возможность системно обновить инфраструктуру, которая десятилетиями накапливала износ. С другой — это высокий риск по срокам и качеству выполнения работ, компетентности подрядчиков, синхронизации работ ресурсоснабжающих организаций и восстановлению благоустройства, особенно в Самаре".

Все эти вопросы находятся на особом контроле. Тем более, что в этом году в Самарской области в работе находятся 25 объектов капитального ремонта и строительства в сфере ЖКХ. "Ключевая задача этого строительного сезона — обеспечить ввод 10 завершаемых объектов и выполнить план по перекладке порядка 70 километров сетей по всей области, — отметил в своем докладе министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Виталий Брижань. — Основные контракты заключены, подрядчики — на площадках, идет закупка и поставка материалов, выполнение строительно-монтажных работ".

На особом контроле находится выполнение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и подготовка к предстоящему отопительному сезону. По словам министра, к зиме запланирована замена еще 136 километров сетей.

В рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в работе находятся 15 объектов. До конца года планируется завершить строительство 10 общей протяженностью 65 километров. Еще 5 объектов — переходящие на последующие годы.

"Отдельная зона внимания — Дубовый Умет. С учетом технологической сложности объекта функции заказчика передаются на региональный уровень — в Управление капитального строительства. Это позволит усилить технический контроль и снизить риски по качеству и срокам выполнения работ", — считает Виталий Брижань.

Губернатор поручил министерству строительства региона завершить подготовку интегральной оценки по объекту в с. Дубовый Умет и представить согласованный план передачи функций заказчика на региональный уровень с указанием сроков и ответственных.

Во время рассмотрения вопроса затронули ход ремонта на крупных объектах водоснабжения. Все работы идут по графику. Уже на 91% готов водозабор в поселке Комсомольский Кинельского района, на 79% выполнен капитальный ремонт водовода в Красном Яру и на 74% — в Шентале.

Помимо прочего, благодаря казначейским инфраструктурным кредитам в этом году ведется реализация еще 10 крупных инфраструктурных объектов в сфере ЖКХ. Из них 4 — по перекладке почти четырех километров сетей теплоснабжения — должны завершить до конца декабря.

Министр отметил, что жителей волнует не только перекладка труб, устранение аварий на сетях, но и сроки восстановления благоустройства. Особенно это касается областной столицы. На сегодняшний день благоустройство по временной схеме остается на 193 участках, значительная часть которых находятся в Промышленном, Кировском и Советском районах Самары.

"Администрации Самары совместно с ресурсоснабжающими организациями в срок до 20 июля представить график восстановления благоустройства после земляных работ с указанием адресов, сроков временного и постоянного восстановления. Мы эту работу в прошлом году наладили. Прошу еще раз собрать все компании и еще раз акцентировать на этом их внимание, — поручил Вячеслав Федорищев. — Министерству энергетики и ЖКХ — обеспечить еженедельный мониторинг восстановления благоустройства после работ на инженерных сетях".

В части подготовки к отопительному сезону Виталий Брижань доложил, что реконструкция теплотрассы на пересечении улицы Димитрова и Московского шоссе в Самаре достигла 35% технической готовности. Полностью работы должны завершиться в октябре. В Отрадном по улице Спортивной готовность составляет 45%, в 27А квартале Тольятти ремонт теплотрассы завершен на 48%.

Также, Губернатор поручил министерству энергетики и ЖКХ региона в срок до 6 июля сформировать перечень объектов коммунальной инфраструктуры с риском отклонения от сроков, включая объекты с низкой строительной готовностью. Соответствующую информацию Вячеслав Федорищев попросил передать в Прокуратуру Самарской области для разбирательства с компаниями, которые саботируют работу. "Допускать перенос сроков и не вводить объекты в эксплуатацию вовремя мы не можем. Это наша первоочередная задача, наша с вами ответственность", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона также отметил, что важно комплексно формировать комфортную среду в городах и поселениях. Напомним, с 21 апреля по 12 июня проходило Всероссийское голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2027 г. в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

В Самарской области голосование проводилось в 33 муниципальных образованиях. Участие в нем приняли свыше 470 тысяч жителей региона. По его итогам в 2027 г. будут благоустроены 76 общественных пространств. "Активность жителей была очень высокой. Это прямой запрос населения на конкретные изменения в городской среде. Люди сами определили, какие территории для них важны: скверы, парки, аллеи, детские зоны отдыха, общественные пространства в опорных населенных пунктах. Искренне благодарю каждого жителя, принявшего участие в голосовании, — обратился Вячеслав Федорищев. — Теперь наша задача — чтобы этот выбор не остался просто результатом голосования, а был качественно и своевременно реализован. При этом в приоритете — завершение объектов, запланированных на 2026 год".

Губернатор поручил руководителю регионального минжкх вместе главами муниципальных образований в кратчайшие сроки обеспечить включение в муниципальные программы формирования комфортной городской среды всех 76 территорий, признанных победителями голосования, приступить к подготовке документации для проведения торгов и обеспечить контрактацию объектов в срок до 1 марта 2027 года.

Кроме того, Вячеслав Федорищев поручил обеспечить участие жителей региона в качестве общественных экспертов при реализации проектов благоустройства, включая обсуждение проектных решений, контроль качества и приемку выполненных работ.