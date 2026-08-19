В Самарской области стартовал новый инклюзивный проект

В областной столице началась реализация социального проекта "Новые маршруты". Он направлен на интеграцию слабовидящих и людей, проходящих реабилитацию от различных зависимостей, в общество. Инициатором выступил благотворительный фонд "Вектор жизни". Программа рассчитана на четыре месяца и включает цикл пешеходных экскурсий, сопровождаемых волонтерами, психологами и общественными деятелями.
Ключевая цель проекта - создание условий для неформального общения, взаимной поддержки и расширения социальных связей участников. Формат мероприятий предполагает формирование пар, состоящих из слабовидящего человека и выпускника реабилитационного центра. Такой подход позволяет участникам учиться доверию, брать на себя ответственность друг за друга и осваивать новые социальные роли через совместную деятельность.
Идея реализации проекта возникла благодаря сотрудничеству руководителя фонда "Вектор жизни" Елены Титиной и эксперта по реабилитации незрячих Юлии Сапожниковой. Опыт екатеринбургской организации "Белая трость", продвигающей концепцию "экстрабилити" (активизацию внутренних ресурсов человека при утрате определенных функций), стал основой для разработки самарской методики.
"Участие в инклюзивных мероприятиях, таких как парусная регата в Тольятти, показало мне огромный потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья. Юлия Сапожникова, потеряв зрение, не только адаптировалась к новой жизни, но и стала помогать другим, управляя яхтой и обучая навыкам ориентирования. Это вдохновило нас на создание формата, где помощь другому становится инструментом собственной социализации", - отметила Елена Титина.
Юлия Сапожникова, потерявшая зрение вследствие заболевания, сегодня является специалистом по техническим средствам реабилитации и обучает незрячих работе со смартфонами, компьютерами и системами "умный дом". Ее личный опыт преодоления трудностей лег в основу методической части проекта: "Я поняла, что это мое призвание. Когда видишь, какую радость приносят людям новые навыки, получаешь настоящее удовольствие от жизни".
Проект "Новые маршруты" реализуется при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и администрации городского округа Самара.
В рамках проекта в течение четырех месяцев планируется провести 16 экскурсий по историческим местам Самары и знаковым локациям региона. Маршруты формируются с учетом предпочтений самих участников. Общий охват проекта составит 40 человек: 20 слабовидящих граждан и 20 выпускников центров реабилитации.
Участники первой экскурсии уже прошли по улицам Молодогвардейской и Льва Толстого, ознакомившись с архитектурными особенностями города через тактильный контакт с элементами фасадов и погружение в городские легенды.
"Для слабовидящих участников важна возможность тактильного изучения среды - они могут прикоснуться к резным наличникам, табличкам на домах. Для подопечных фонда это шанс увидеть привычные городские пространства под новым углом, узнать историю родного края и найти поддержку в лице нового партнера", - подчеркнула Елена Титина.
Комплексная поддержка различных категорий населения и создание безопасной, инклюзивной среды для каждого гражданина с особенностями здоровья - один из приоритетов работы правительства Самарской области. В настоящее время областное министерство социально-демографической и семейной политики оказывает более 40 мер социальной поддержки для жителей региона в рамках национального проекта "Семья".
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???