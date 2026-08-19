В Самарской области стартовал новый инклюзивный проект

В областной столице началась реализация социального проекта "Новые маршруты". Он направлен на интеграцию слабовидящих и людей, проходящих реабилитацию от различных зависимостей, в общество. Инициатором выступил благотворительный фонд "Вектор жизни". Программа рассчитана на четыре месяца и включает цикл пешеходных экскурсий, сопровождаемых волонтерами, психологами и общественными деятелями.

Ключевая цель проекта - создание условий для неформального общения, взаимной поддержки и расширения социальных связей участников. Формат мероприятий предполагает формирование пар, состоящих из слабовидящего человека и выпускника реабилитационного центра. Такой подход позволяет участникам учиться доверию, брать на себя ответственность друг за друга и осваивать новые социальные роли через совместную деятельность.

Идея реализации проекта возникла благодаря сотрудничеству руководителя фонда "Вектор жизни" Елены Титиной и эксперта по реабилитации незрячих Юлии Сапожниковой. Опыт екатеринбургской организации "Белая трость", продвигающей концепцию "экстрабилити" (активизацию внутренних ресурсов человека при утрате определенных функций), стал основой для разработки самарской методики.

"Участие в инклюзивных мероприятиях, таких как парусная регата в Тольятти, показало мне огромный потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья. Юлия Сапожникова, потеряв зрение, не только адаптировалась к новой жизни, но и стала помогать другим, управляя яхтой и обучая навыкам ориентирования. Это вдохновило нас на создание формата, где помощь другому становится инструментом собственной социализации", - отметила Елена Титина.

Юлия Сапожникова, потерявшая зрение вследствие заболевания, сегодня является специалистом по техническим средствам реабилитации и обучает незрячих работе со смартфонами, компьютерами и системами "умный дом". Ее личный опыт преодоления трудностей лег в основу методической части проекта: "Я поняла, что это мое призвание. Когда видишь, какую радость приносят людям новые навыки, получаешь настоящее удовольствие от жизни".

Проект "Новые маршруты" реализуется при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и администрации городского округа Самара.

В рамках проекта в течение четырех месяцев планируется провести 16 экскурсий по историческим местам Самары и знаковым локациям региона. Маршруты формируются с учетом предпочтений самих участников. Общий охват проекта составит 40 человек: 20 слабовидящих граждан и 20 выпускников центров реабилитации.

Участники первой экскурсии уже прошли по улицам Молодогвардейской и Льва Толстого, ознакомившись с архитектурными особенностями города через тактильный контакт с элементами фасадов и погружение в городские легенды.

"Для слабовидящих участников важна возможность тактильного изучения среды - они могут прикоснуться к резным наличникам, табличкам на домах. Для подопечных фонда это шанс увидеть привычные городские пространства под новым углом, узнать историю родного края и найти поддержку в лице нового партнера", - подчеркнула Елена Титина.

Комплексная поддержка различных категорий населения и создание безопасной, инклюзивной среды для каждого гражданина с особенностями здоровья - один из приоритетов работы правительства Самарской области. В настоящее время областное министерство социально-демографической и семейной политики оказывает более 40 мер социальной поддержки для жителей региона в рамках национального проекта "Семья".