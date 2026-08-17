Координаторы и активисты движения "серебряного" добровольчества встретились на областном форуме

С 12 по 14 августа в регионе прошёл Форум "Серебряный актив Самарской области". Мероприятие состоялось при поддержке министерства внутренней политики региона и собрало самых неравнодушных и активных представителей старшего поколения.

В программе форума приняли участие 60 координаторов отрядов и инициативных групп, активистов, авторов социальных проектов, реализующих деятельность в сфере "серебряного" волонтёрства, представители 28 муниципальных образований региона. Самому старшему активисту — участнику Форума недавно исполнилось 79 лет.

Цели Форума — развитие и популяризация добровольческого движения среди граждан старшего возраста, повышение компетенций и информированности координаторов и волонтёров, обмен практиками активного долголетия и здорового образа жизни.

В рамках программы мероприятия участники вместе с экспертами проанализировали ключевые тренды в сфере добровольчества, обсудили, как "серебряное" волонтёрство встраивается в общую систему поддержки общественных инициатив, и наметили перспективные направления работы на ближайший год.

Также состоялись образовательно мотивационные мероприятия с приглашёнными спикерами. В рамках этих встреч волонтёры узнали о новых форматах привлечения ресурсов для своих проектов, инструментах социального проектирования и способах вовлечения новых участников в отряды. Особое внимание уделили мотивации и поддержанию энергии в добровольческой работе.

На мастер классах и во время выступления по обмену опытом в сфере общественно полезных проектов каждый мог рассказать о своих наработках и узнать, как решают похожие задачи в других муниципалитетах.

Отдельное внимание было уделено современным инструментам волонтёрства — федеральной платформе Добро.рф. Участники научились оформлять и продвигать свои проекты на платформе, правильно заполнять заявки на мероприятия и отслеживать статистику своей работы.

Особое внимание уделили занятиям по здоровому образу жизни и физической активности. Участники освоили простые комплексы упражнений, адаптированные для людей старшего возраста.

"Серебряные" волонтёры — это особая сила добровольческого движения. В их делах — мудрость, ответственность и искреннее желание помогать. Участники Форума отмечают, что такие объединяющие мероприятия способствуют не только обмену опытом, но и позволяют находить новые идеи, которые потом воплощаются в жизнь в каждом уголке нашего региона", — отметил Сергей Андриянов, исполнительный директор СРМОО "Центр социальных проектов".

Форум "Серебряный актив Самарской области" организован СРМОО "Центр социальных проектов" — Добро.Центр "Молоды душой" Самарской области, членом Ассоциации волонтёрских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития Добро.рф.

Движение "серебряного" добровольчества Самарской области объединяет более 3000 представителей старшего поколения из всех муниципальных образований.