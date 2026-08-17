Координаторы и активисты движения "серебряного" добровольчества встретились на областном форуме

С 12 по 14 августа в регионе прошёл Форум "Серебряный актив Самарской области". Мероприятие состоялось при поддержке министерства внутренней политики региона и собрало самых неравнодушных и активных представителей старшего поколения.
В программе форума приняли участие 60 координаторов отрядов и инициативных групп, активистов, авторов социальных проектов, реализующих деятельность в сфере "серебряного" волонтёрства, представители 28 муниципальных образований региона. Самому старшему активисту — участнику Форума недавно исполнилось 79 лет.
Цели Форума — развитие и популяризация добровольческого движения среди граждан старшего возраста, повышение компетенций и информированности координаторов и волонтёров, обмен практиками активного долголетия и здорового образа жизни.
В рамках программы мероприятия участники вместе с экспертами проанализировали ключевые тренды в сфере добровольчества, обсудили, как "серебряное" волонтёрство встраивается в общую систему поддержки общественных инициатив, и наметили перспективные направления работы на ближайший год.
Также состоялись образовательно мотивационные мероприятия с приглашёнными спикерами. В рамках этих встреч волонтёры узнали о новых форматах привлечения ресурсов для своих проектов, инструментах социального проектирования и способах вовлечения новых участников в отряды. Особое внимание уделили мотивации и поддержанию энергии в добровольческой работе.
На мастер классах и во время выступления по обмену опытом в сфере общественно полезных проектов каждый мог рассказать о своих наработках и узнать, как решают похожие задачи в других муниципалитетах.
Отдельное внимание было уделено современным инструментам волонтёрства — федеральной платформе Добро.рф. Участники научились оформлять и продвигать свои проекты на платформе, правильно заполнять заявки на мероприятия и отслеживать статистику своей работы.
Особое внимание уделили занятиям по здоровому образу жизни и физической активности. Участники освоили простые комплексы упражнений, адаптированные для людей старшего возраста.
"Серебряные" волонтёры — это особая сила добровольческого движения. В их делах — мудрость, ответственность и искреннее желание помогать. Участники Форума отмечают, что такие объединяющие мероприятия способствуют не только обмену опытом, но и позволяют находить новые идеи, которые потом воплощаются в жизнь в каждом уголке нашего региона", — отметил Сергей Андриянов, исполнительный директор СРМОО "Центр социальных проектов".
Форум "Серебряный актив Самарской области" организован СРМОО "Центр социальных проектов" — Добро.Центр "Молоды душой" Самарской области, членом Ассоциации волонтёрских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития Добро.рф.
Движение "серебряного" добровольчества Самарской области объединяет более 3000 представителей старшего поколения из всех муниципальных образований.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???