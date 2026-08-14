Кибербитва с перспективой: студент ТГУ Иван Воронов стал соавтором игры-симулятора по информационной безопасности

К выбору будущей специальности студент 4-го курса Тольяттинского государственного университета Иван Воронов подошел более чем серьезно. «Тенденция такова, что информационные и кибератаки на Россию будут только усиливаться. А с учетом автоматизации эти процессы уже стали рутиной, с которой, тем не менее, нужно бороться. Поэтому специалисты, которые разрабатывают, интегрируют, настраивают и обслуживают средства защиты информации, конечно, будут очень востребованы в долгосрочной перспективе», – говорит Иван.

Лишним подтверждением его слов стал довольно высокий конкурс по профилю "Прикладная информатика в информационной безопасности". Но благодаря хорошим результатам ЕГЭ Иван все-таки стал студентом по выбранной специальности.

"Я прошел и на другие направления, в том числе в самарские вузы. Но выбрал тольяттинский. Во-первых, "Прикладную информатику в информационной безопасности" я изначально ставил на первое место в списке своих приоритетов. А наличие военной кафедры стало еще одним весомым аргументом в пользу ТГУ", — объясняет свой выбор Иван.

Особый интерес к ИТ-технологиям появился у него благодаря другу отца, который занимается сборкой и ремонтом компьютерной техники.

"В детстве у меня был ноутбук, производительности которого хватало исключительно для редактирования документов и серфинга страниц в браузере. Мне всегда хотелось большего. И в 5-6 классе я задумался о новом компьютере. На день рождения и на Новый год мне подарили деньги, так у меня скопилась определенная сумма. Я думал о покупке готового решения, но отец обратился за советом к своему другу, который предложил подобрать комплектующие и собрать все самим. Надо сказать, этот процесс меня очень увлек, а также помог сэкономить неплохую сумму. Захотелось разобраться в вопросе и собрать свой компьютер самостоятельно, своими руками", — вспоминает Иван.

А еще в школе ему повезло с учителем информатики, который помимо теории давал возможность активным ребятам применять свои знания на практике. В частности, Иван в числе других помогал настраивать оборудование в новом компьютерном классе: делал разводку интернета, настраивал коммутационное оборудование, проверял доступность сети, работал с групповыми и локальными политиками Windows и т. д. Кроме того, он пробовал свои силы в олимпиаде по информатике.

Поступив в вуз Иван продолжил проявлять себя и участвовать в различных состязаниях. В том числе, во Всероссийских CTF-соревнованиях (соревнования по информационной безопасности, где участники решают практические задачи, чтобы найти "флаги" — уникальные строки, подтверждающие успешное выполнение задания — Прим. ред.).

"В ходе игры тебе нужно решить разные задачи по информатике. Например, расшифровать какую-то информацию, или понять, как работает программа, и обойти ее защиту, чтобы она выдала флаг и т. д. Это дает хороший практический опыт", — отмечает Иван.

Кроме того, уже на 2-м курсе вместе с одногруппником он смог поехать в Москву на фестиваль Positive Huck Days, который проводит компания Positive Technology для обмена опытом специалистов по информационной безопасности. Поездку и участие в олимпиаде по программированию оплатил ТГУ.

"Нас выбрал преподаватель по программно-аппаратным средствам защиты информации Алексей Владимирович Додонов, который также работает инженером по информационной безопасности. Он оценил не только наши успехи в учебе, но и активность, реальный интерес, — делится воспоминаниями Иван. — Помимо Олимпиады, на фестивале мы посещали различные лекции, участвовали в конкурсах, и в целом получили много опыта".

Именно после поездки на фестиваль у Ивана и его однокурсников Алексея Бакулина и Матвея Микулича родилась идея создания своей игры-симулятора по кибербезопасности.

"Используется классическая командная концепция 3×3. Есть команда атакующих, тех, кто пытается взломать какие-то системы и получить несанкционированный доступ к информации, например. А есть команда защитников, которые пытаются наладить систему защиты и предотвратить вторжение, — рассказывает Иван. — Сейчас мы находимся на стадии продвинутой разработки. На данный момент написаны основные модули с рабочим содержимым, которые функционируют. Можно выбрать позицию атакующего или защитника, и в часть игр поиграть".

У кибербитвы пока нет названия, ведь работа над ней еще продолжается. "Нам предстоит продумать игровую механику в плане набора очков, а также определить, как защитники и атакующие будут взаимодействовать в команде. Надо так выстроить командную работу, чтобы результаты одного игрока могли помочь другому игроку. Чтобы они кооперировались между собой", — объясняет Иван.

Итоговый вариант своей игры-симулятора авторы рассчитывают доработать уже на 4-м курсе и представить на фестивале профессий ТГУ в начале следующего года. Мероприятие ежегодно проводится для того, чтобы познакомить школьников и студентов колледжей с вузом, рассказать о направлениях подготовки, условиях обучения и студенческой жизни. Ивану предстоит развернуть всю систему либо на мощностях ТГУ, либо на арендованном стороннем (виртуальном) сервере, и сделать так, чтобы все работало даже при пиковой нагрузке.

"Наша игра направлена на ликбез, повышение общего уровня информационной грамотности студентов, а также на привлечение внимания абитуриентов к нашему направлению "Прикладная информатика в информационной безопасности", — отмечает Иван. — Возможно, она понравится и специалистам в этой сфере, им будет не просто интересно поиграть, но еще они смогут узнать для себя что-то новое из этой игры".

Ребята рассматривают различные варианты для продвижения своего продукта. В том числе, намерены принимать участие в конкурсах, грантах, и др. А если все сложится удачно, то впоследствии рассчитывают вывести игру на коммерческий уровень.

В планах у самого Ивана успешно защитить диплом и начать работу по специальности.

"В этой сфере бесконечный объем того, что можно учить, и возможности, где прогрессировать. Мне нравится интегрировать различные СЗИ (средства защиты информации — прим. ред.) делать так, чтобы все работало, было безопасно. Нравится изучать направления, связанные с новыми СЗИ, в том числе с искусственным интеллектом, а также разные системы в сфере информационной безопасности (SOAR, SIEM), которые используют в своей деятельности аналитики SOС (Security Operations Center — центр мониторинга безопасности — Прим. ред.)", — говорит Иван.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.