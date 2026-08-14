В Камышле без воды остались детские сады и больница

В селе Камышла Камышлинского района из‑за поломки повысительного насоса отключено холодное водоснабжение, сообщает МЧС.

Без воды остались жители 17 многоквартирных и 339 частных домов, а также 4 социально значимых объекта (2 детских сада, больница и комплекс соцобслуживания).

Восстановительные работы идут, ситуация на контроле у МЧС. Срок подачи воды пока не определен.