В Камышле без воды остались детские сады и больница

В селе Камышла Камышлинского района из‑за поломки повысительного насоса отключено холодное водоснабжение, сообщает МЧС.
Без воды остались жители 17 многоквартирных и 339 частных домов, а также 4 социально значимых объекта (2 детских сада, больница и комплекс соцобслуживания).
Восстановительные работы идут, ситуация на контроле у МЧС. Срок подачи воды пока не определен.
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