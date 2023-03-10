В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

В четверг, 9 марта, около 19:00 в Самаре на ул. Молодогвардейской 106, во дворе дома на автомобиль рухнула кирпичная стена. Машину буквально расплющило в лепешку.

По счастливой случайности, внутри не оказалось людей - владельцы автомобиля, молодая пара, припарковали автомобиль, зашли в дом и тут же услышали страшный грохот. Если бы задержались на пару минут в машине, могли погибнуть на месте.

Сотни красных кирпичей буквально раздавили иномарку, превратив ее в груду железа. Стена, которая погребла под собой машину, держалась на честном слове уже многие годы, говорят жильцы этого дома.

"Приезжала полиция, и МЧС, и из администрации были люди. Мы сделали фотографии, сегодня убрали нам кирпич с машины, вы видите, в каком она состоянии...Увезем ее с этого места и будем ждать независимую экспертизу. До сих пор спокойно не можем о случившемся говорить. Это очень страшно - в любой момент можно погибнуть от того, что на тебя упал дом. Старый город в ужасном состоянии..." - говорит Юлия, владелица погребенного под кирпичами автомобиля.

По словам соседей, дом по этому адресу принадлежит департаменту управления имуществом г. о. Самара, но представители администрации это не подтверждают. "Никто не хочет брать ответственность за произошедшее. Но мы будем их искать, ответственных за содержание здания", - говорит девушка.

"Хотим, чтобы об этой истории узнали как можно больше людей. Стена рухнула вчера, а в таком плачевном состоянии она была как минимум с 2013 года, городские власти на это не обращали никакого внимания", - добавила Юлия.

О том, сколько еще в самарских дворах таких стен, готовых в любой момент покалечить имущество жителей города и их самих, точно неизвестно. Но жильцы Самарского района могут назвать множество адресов: ул. Куйбышева, Фрунзе, Молодогвардейская, Чапаевская, Венцека постепенно разрушаются. Вот и в этом доме в 2018 году к Чемпионату мира обновили фасад. А во дворе остались опасные стены.

И это не первый случай рухнувшей стены в старом городе. Напомним, 10 апреля прошлого года на ул. Куйбышева, 83 обрушилась часть внешней стены двухэтажного кирпичного дома.