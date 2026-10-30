Жительница Волжского района отомстила хейтерше, разместив в сети ее интимные фото

В Волжском районе по статье "Незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" будут судить местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В марте 2025 г. в полицию обратилась жительница Санкт‑Петербурга с просьбой привлечь к ответственности девушку, разместившую ее интимные фотографии в одном из Telegram‑каналов.

Правоохранители вычислили подозреваемую — безработную 18-летнюю жительницу Волжского района. В ходе обыска по месту жительства злоумышленницы полицейские изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. На устройствах были обнаружены порнографические фото‑ и видеоматериалы с изображением потерпевшей.

Задержанная рассказала, что потерпевшая оставила нелестные комментарии под одним из ее постов в социальной сети. Девушка решила отомстить: нашла в интернете интимные фотографии хейтерши и разместила их на своей странице.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлены в Волжский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.