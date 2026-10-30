Жительница Волжского района отомстила хейтерше, разместив в сети ее интимные фото

В Волжском районе по статье "Незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" будут судить местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В марте 2025 г. в полицию обратилась жительница Санкт‑Петербурга с просьбой привлечь к ответственности девушку, разместившую ее интимные фотографии в одном из Telegram‑каналов.
Правоохранители вычислили подозреваемую — безработную 18-летнюю жительницу Волжского района. В ходе обыска по месту жительства злоумышленницы полицейские изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. На устройствах были обнаружены порнографические фото‑ и видеоматериалы с изображением потерпевшей.
Задержанная рассказала, что потерпевшая оставила нелестные комментарии под одним из ее постов в социальной сети. Девушка решила отомстить: нашла в интернете интимные фотографии хейтерши и разместила их на своей странице.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлены в Волжский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут