В Самаре задержали мать брошенной на улице двухмесячной девочки

Следователи задержали 23-летнюю мать брошенной на улице двухмесячной девочки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Девушке вменяют ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение родительских обязанностей"), и ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
Напомним, коляску с двухмесячной девочкой 26 октября нашли прохожие возле мусорки на ул. Победы. Ребенка госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.
Также выяснилось, что накануне, 25 октября, мать привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте. На учетах семья не состояла.
Кроме того, по данным следователей, 27 октября, обвиняемая в отделе полиции применила насилие к инспектору отделения по делам несовершеннолетних.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут