В Самаре задержали мать брошенной на улице двухмесячной девочки

Следователи задержали 23-летнюю мать брошенной на улице двухмесячной девочки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Девушке вменяют ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение родительских обязанностей"), и ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Напомним, коляску с двухмесячной девочкой 26 октября нашли прохожие возле мусорки на ул. Победы. Ребенка госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.

Также выяснилось, что накануне, 25 октября, мать привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте. На учетах семья не состояла.

Кроме того, по данным следователей, 27 октября, обвиняемая в отделе полиции применила насилие к инспектору отделения по делам несовершеннолетних.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.