Селянина из Сергиевского района будут судить за угон авто у собственной матери

В Сергиевском районе перед судом предстанет местный житель, ранее лишенный водительских прав - полиция задержала его за рулем чужого автомобиля, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Сергиевского района обратилась 58-летняя сельская жительница, которая сообщила, что у нее пропал припаркованный накануне возле дома Lada Granta.

В одном из сельских поселений правоохранители заметили искомое и предположили, что мужчина за рулем авто — ранее судимый 35-летний селянин — был пьян. Женщина сообщила полицейским, что задержанный — ее сын, но она не давала ему разрешения управлять своим транспортным средством.

Подозреваемый пояснил: во время распития спиртных напитков он решил съездить в магазин за добавкой. Зная, где мать хранит ключи от автомобиля, воспользовался машиной.

"Полицейские установили, что ранее за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. Однако вновь нарушил закон. В связи с выявлением признаков повторности противоправных действий, изучив собранные полицейскими материалы, следственным отделом ОМВД России по Сергиевскому району в отношении злоумышленника также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ", — отмечается в сообщении.

Сейчас уголовные дела соединены в одно производство, расследованы и направлены в суд.