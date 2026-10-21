Селянина из Сергиевского района будут судить за угон авто у собственной матери

В Сергиевском районе перед судом предстанет местный житель, ранее лишенный водительских прав - полиция задержала его за рулем чужого автомобиля, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Сергиевского района обратилась 58-летняя сельская жительница, которая сообщила, что у нее пропал припаркованный накануне возле дома Lada Granta.
В одном из сельских поселений правоохранители заметили искомое и предположили, что мужчина за рулем авто — ранее судимый 35-летний селянин — был пьян. Женщина сообщила полицейским, что задержанный — ее сын, но она не давала ему разрешения управлять своим транспортным средством.
Подозреваемый пояснил: во время распития спиртных напитков он решил съездить в магазин за добавкой. Зная, где мать хранит ключи от автомобиля, воспользовался машиной.
"Полицейские установили, что ранее за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. Однако вновь нарушил закон. В связи с выявлением признаков повторности противоправных действий, изучив собранные полицейскими материалы, следственным отделом ОМВД России по Сергиевскому району в отношении злоумышленника также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ", — отмечается в сообщении.
Сейчас уголовные дела соединены в одно производство, расследованы и направлены в суд.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут