16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец устроил пожар в квартире сестры, чтобы уничтожить следы присутствия ее экс-возлюбленного Селянина из Сергиевского района будут судить за угон авто у собственной матери В Тольятти раскрыта схема хищений на 6,5 млн рублей В Южном городе женщина подозревается в жестоком убийстве сожителя В Самаре вынесли приговор насильнику за нападение на сотрудника колонии

Преступления Происшествия

Селянина из Сергиевского района будут судить за угон авто у собственной матери

СЕРГИЕВСК. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сергиевском районе перед судом предстанет местный житель, ранее лишенный водительских прав - полиция задержала его за рулем чужого автомобиля, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Сергиевского района обратилась 58-летняя сельская жительница, которая сообщила, что у нее пропал припаркованный накануне возле дома Lada Granta.

В одном из сельских поселений  правоохранители заметили искомое и предположили, что мужчина за рулем авто — ранее судимый 35-летний селянин — был пьян. Женщина сообщила полицейским, что задержанный — ее сын, но она не давала ему разрешения управлять своим транспортным средством.

Подозреваемый пояснил: во время распития спиртных напитков он решил съездить в магазин за добавкой. Зная, где мать хранит ключи от автомобиля, воспользовался машиной.

"Полицейские установили, что ранее за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. Однако вновь нарушил закон. В связи с выявлением признаков повторности противоправных действий, изучив собранные полицейскими материалы, следственным отделом ОМВД России по Сергиевскому району в отношении злоумышленника также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ", — отмечается в сообщении.

Сейчас уголовные дела соединены в одно производство, расследованы и направлены в суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Веселов 15 октября 2026 15:42 Дело о сексуальном преступлении в отношении двух девочек в Самарской области прекратили

Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю

Елена Балашова 06 октября 2026 03:44 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

а вы не в курсе всего этого?

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1