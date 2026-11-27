В ноябре в полицию Жигулевска поступила информация о возможной причастности 41-летнего местного жителя к незаконному обороту наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
При осмотре частного дома, в котором жил мужчина, правоохранители нашли на кухне специально оборудованный погреб для выращивания конопли.
Оперативники изъяли 4 куста, осветительные приборы, обогреватель, а также контейнеры с удобрениями и высушенные части марихуаны массой 12 граммов.
Задержанный, у которого выявили признаки наркотического опьянения, пояснил, что выращивал растения для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств", а также составлен административный протокол по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства".
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут