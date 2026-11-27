В ноябре в полицию Жигулевска поступила информация о возможной причастности 41-летнего местного жителя к незаконному обороту наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

При осмотре частного дома, в котором жил мужчина, правоохранители нашли на кухне специально оборудованный погреб для выращивания конопли.

Оперативники изъяли 4 куста, осветительные приборы, обогреватель, а также контейнеры с удобрениями и высушенные части марихуаны массой 12 граммов.

Задержанный, у которого выявили признаки наркотического опьянения, пояснил, что выращивал растения для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств", а также составлен административный протокол по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства".