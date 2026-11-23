Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.
Адвокат ПАСО (палата адвокатов Самарской области — прим.ред.) пообещал за 4,5 млн рублей своему подзащитному договориться о назначении более мягкого наказания по приговору суда, не планируя этого делать.
"Осуществить свой преступный умысел, направленный на мошенничество, фигурант не смог по независящим от него обстоятельствам, в связи с тем, что был задержан при получении денежных средств сотрудниками УФСБ России по Самарской области", — отмечается в сообщении.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут