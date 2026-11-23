Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

фото: СУ СКР по Самарской области

Адвокат ПАСО (палата адвокатов Самарской области — прим.ред.) пообещал за 4,5 млн рублей своему подзащитному договориться о назначении более мягкого наказания по приговору суда, не планируя этого делать.

"Осуществить свой преступный умысел, направленный на мошенничество, фигурант не смог по независящим от него обстоятельствам, в связи с тем, что был задержан при получении денежных средств сотрудниками УФСБ России по Самарской области", — отмечается в сообщении.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.