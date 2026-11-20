Центральный районный суд города признал горожанина виновным в 24 эпизодах оформления иностранцев по одному адресу, сообщает Самарский областной суд.

Установлено, что с января по сентябрь 2025 г. фигурант за вознаграждение через МФЦ передавал в миграционный отдел уведомления о прибытии 24 иностранных граждан, хотя жилье им не предоставлял и знал, что по указанному адресу они проживать не будут.

За серию преступлений тольяттинец получил штраф в 300 тыс. рублей.