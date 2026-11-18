В Самаре возбудили уголовное дело о мошенничестве, от которого пострадали два местных жителя 40 и 22 лет. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
С самарцами связался неизвестный, представился сотрудником МФЦ и убедил жертв в том, что у них пытаются украсть крупную сумму. Далее по указаниям злоумышленника доверчивые горожане, чтобы спасти сбережения, перевели на "безопасный счет" 1,6 млн рублей. При этом звонивший все время оставался "на линии", требовал хранить все в тайне и действовать быстро. Только после перевода денег потерпевшие поняли, что их обманули.
Правоохранители напоминают, что сотрудники МФЦ, банков и госорганов никогда не просят переводить деньги на "безопасные счета" и не запрашивают коды из sms. Если вам звонят с такими просьбами - это мошенники.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут