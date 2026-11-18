В Самаре возбудили уголовное дело о мошенничестве, от которого пострадали два местных жителя 40 и 22 лет. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

С самарцами связался неизвестный, представился сотрудником МФЦ и убедил жертв в том, что у них пытаются украсть крупную сумму. Далее по указаниям злоумышленника доверчивые горожане, чтобы спасти сбережения, перевели на "безопасный счет" 1,6 млн рублей. При этом звонивший все время оставался "на линии", требовал хранить все в тайне и действовать быстро. Только после перевода денег потерпевшие поняли, что их обманули.

Правоохранители напоминают, что сотрудники МФЦ, банков и госорганов никогда не просят переводить деньги на "безопасные счета" и не запрашивают коды из sms. Если вам звонят с такими просьбами - это мошенники.