Страховой Дом ВСК обновил продукт для владельцев недвижимости "ВСК Дом". Обновленный полис объединяет защиту строений на участке с широким набором сервисных услуг, которые помогают минимизировать непредвиденные расходы при наступлении страхового события.

В рамках продукта принимаются на страхование дом (жилой, садовый, гостевой или загородный), коттедж, таунхаус, гараж и другие постройки. Каждый объект может быть застрахован самостоятельно, например, в договор можно включить только баню или только дом или все постройки вместе.

От чего защищает полис

Помимо классических рисков — пожара, залива, стихийных бедствий — полис покрывает также экстренное проникновение в жилище: если имущество пострадало из-за внезапного прихода полиции или спасателей, например, при задержании преступников или тушении пожара. Техногенные аварии на внешних объектах — взрывы, утечки опасных веществ или разрушение конструкций на заводах и заправочных станциях — также входят в покрытие.

В расширенное покрытие полиса входят также риски террористический акт и диверсия, включая защиту от БПЛА. Аварии инженерных систем из-за производственных дефектов или неправильного монтажа, а также повреждения из-за стихийных бедствий, ставшие возможными из-за конструктивных ошибок строения, также включены в покрытие полиса "ВСК Дом".

Программа покрывает и гражданскую ответственность владельца жилья: если, например, пожар перекинулся на дом по соседству, то по полису страховая компания возместит ущерб за поврежденное имущество. Если в этом пожаре есть пострадавший сосед, то страховая компания в рамках полиса также выплатит ему компенсацию.

Сервисные услуги

Новый продукт компенсирует и сопутствующие расходы. Выплата страхователям в рамках страхового случая предусмотрена за демонтаж и утилизацию строительного мусора после ремонта, досрочное возвращение из отпуска или командировки, за обслуживание кондиционера, проживание в отеле на время ремонтных работ в рамках оговоренной суммы и прочее.

Страхование ценных вещей

Дополнительно клиенты ВСК в рамках договора могут застраховать ценное движимое имущество. К специальному имуществу относятся изделия из драгоценных металлов и камней, имеющие особую ценность книги, коллекции, картины, скульптуры и предметы антиквариата, средства мототранспорта, квадро- и гидроциклы, снегоходы, мопеды и лодки, малогабаритные строительные и сельскохозяйственные машины, строительные материалы и автозапчасти и т. д.

Садовый инвентарь, строительные инструменты, спортинвентарь, велосипеды, самокаты, гироскутеры, детские коляски, изделия из натурального меха и кожи, музыкальные инструменты страхуются в рамках домашнего имущества, можно включить в страховой полис без описи.

Как оформить "ВСК Дом"

Оформить полис можно в офисе страховой компании или у страхового агента. В скором времени появится возможность приобрести данный страховой продукт на сайте компании.