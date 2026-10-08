Страховой Дом ВСК отмечен памятным знаком Ассоциации ФинТех за вклад в развитие цифровой страховой отрасли

Страховой Дом ВСК получил памятный знак от Ассоциации ФинТех (АФТ) в честь 10-летия организации. Торжественная церемония награждения состоялась в рамках форума "Финтех х10".

Страховой Дом ВСК — участник Ассоциации ФинТех с 2019 года. За время сотрудничества представители ВСК активно работают в составе рабочих групп Ассоциации, совместно с другими участниками создавая новые технологии для оптимизации бизнес-процессов.

В результате совместной работы с АФТ страховая компания приняла участие во внедрении таких проектов как Цифровой профиль, Система быстрых платежей (СБП), Цифровой рубль и прочие.

"Развитие финтеха меняет подходы в том числе к ведению страхового бизнеса. Для того чтобы заинтересовать и удержать клиентов, мы стремимся идти в ногу со временем и предлагать лучшие цифровые решения.

Страховой Дом ВСК одним из первых в стране внедрил процесс онлайн-урегулирования каско и ОСАГО, активно внедряет роботизацию и технологии распознавания, развивает дистанционные сервисы. Совместно с АФТ и крупнейшими финансовыми организациями мы планируем и дальше разрабатывать решения, которые сделают страховые услуги для наших клиентов удобнее и проще", — отметил Александр Путилин, член Совета директоров, руководитель блока развития бизнеса Страхового Дома ВСК.