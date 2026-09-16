Фермеры Кубани и Новосибирской области чаще страхуют урожай, Забайкалья — животных: статистика ВСК

Краснодарский край — лидер по объемам страхования урожая, а также заявленным убыткам в этом сегменте как по данным Национального союза агростраховщиков, так и согласно аналитике Страхового Дома ВСК. При этом в рамках страхования сельскохозяйственных животных данные отличаются — в целом по отрасли наибольшие объемы сборов фиксируются в Центральной России, а по оценкам ВСК — в Сибири и на Дальнем Востоке.

Согласно данным Страхового Дома ВСК, в рамках страхования сельскохозяйственных культур наибольший объем сборов — 16% — приходится на Краснодарский край (22% в целом по стране). Также в число регионов-лидеров вошли Нижегородская (13%) и Новосибирская области (11%), Приморский (10%) и Ставропольский край (8%).

Карта заявленных убытков, по оценкам ВСК, отличается от этой статистики: 62% выплат по данному виду страхования приходится на Новосибирскую область, по 12% — на Кабардино-Балкарию и Краснодарский край. При этом по количеству страховых случаев в лидерах Кубань (34% обращений), Алтайский край и Орловская область (по 14%), Томская область (11%).

Антирейтинг наиболее опасных регионов для урожая с точки зрения риска природных катаклизмов возглавляет Забайкальский край — в нем фиксируется 46% обращений по риску "природные ЧС", всего на Забайкалье приходится 58% от общего объема выплат. На втором месте — Омская область, 50% обращений от аграриев. При этом суммы выплат и, соответственно, масштабы ЧП в регионе меньше — 15%. В Краснодарском крае ситуация обратная — всего 2% страховых случаев было зафиксировано на Кубани, но объем выплат аграриям региона составил 27%.

Наибольшее количество собранных премий по страхованию сельскохозяйственных животных было зафиксировано в Забайкальском крае — 31%. В тройке лидеров также Новосибирская область (17%) и Самарская область (9%). При этом количество обращений для всех регионов — минимальное.