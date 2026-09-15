Родственники погибших и пострадавшие пассажиры микроавтобуса резонансного ДТП под Архангельском имеют право на выплаты от ВСК

Иждивенцам или близким родственникам погибших и пострадавшим пассажирам микроавтобуса "Газель Next", попавшего в страшное ДТП в Архангельской области, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Ответственность перевозчика застрахована в Страховом Доме ВСК. Компания готова осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

Вечером 11 сентября на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области произошла авария. По данным полиции, пассажирский микроавтобус "Газель Next", следовавший по маршруту "Северодвинск — Березник", столкнулся с груженым лесовозом Renault с прицепом. От удара также пострадал легковой автомобиль. Погибли 13 человек, включая троих детей. Еще восемь человек пострадали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

За получением страховой выплаты иждивенцам или близким родственникам погибших и пострадавшим пассажирам нужно обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате.

Для рассмотрения обращения по ОСГОП за вред жизни, причиненный пассажиру при перевозке, иждивенцам погибших, а при их отсутствии — супругу (е), родителям, детям погибших необходимо представить в страховую компанию, где застрахована ответственность перевозчика, заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, документы, подтверждающие факт иждивения и/или родства с погибшим, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие произведенные расходы на погребение (если требуется возмещение таких расходов), а также документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком. Страховая выплата иждивенцам или родственникам погибших пассажиров является фиксированной и составляет 2,025 млн руб. по каждому погибшему.

Пострадавшим нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, а также реквизиты банковского счета. Размер страхового возмещения рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности.

С 1 января 2013 г. в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.