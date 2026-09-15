Т2 расширил список сервисов, доступных абонентам при минусе на балансе

T2, российский оператор мобильной связи, обновил услугу "Связь без минусов". Компания добавила в нее новые цифровые сервисы, которые доступны абонентам при неоплаченном тарифе. Среди них портал Госуслуг, мессенджер MAX, маркетплейс Ozon и "Магнит". Кроме того, оператор расширил список крупных банков, входящих в услугу.
Т2 продолжает развивать сервис "Связь без минусов", чтобы поддерживать абонентов в ситуациях, когда не удалось вовремя внести абонентскую плату. Обновление поможет клиентам оплачивать покупки, переводить деньги и пользоваться важными цифровыми инструментами даже при минусе на счету.
В "Связь без минусов" добавили портал Госуслуг, мессенджер MAX, маркетплейс и банк Ozon, а также приложение "Магнит". Эти сервисы остаются доступны при минусе на балансе до трех дней для абонентов с ежемесячной оплатой и до одного дня — для пользователей с посуточной тарификацией. Одновременно Т2 расширил список банков, чьи приложения работают при отрицательном балансе. К "Сберу", ВТБ, "Газпромбанку" и "Т-Банку", которые уже были доступны в сервисе, добавили "Дом.РФ", "Банк Россия", УБРиР, "ОТП Банк", "Синара Банк" и "Банк Центр-Инвест".
Помимо новых сервисов, в "Связи без минусов" по-прежнему доступны популярные мессенджеры, сервис 2ГИС, "Яндекс Карты" и "Яндекс Навигатор". Абоненты в любой ситуации могут принимать входящие звонки, совершать вызовы на номера Т2 и экстренных служб, а также получать SMS-уведомления для проведения банковских транзакций. Оператор сохраняет эти возможности, даже если баланс клиента не пополнялся более трех дней.
Услуга "Связь без минусов" работает во всех тарифах "Мой Т2", а также в "Везде онлайн", "Хватит!" Black, "Игровой" и Premium вне зависимости от того, открытый или архивный план у клиента. Т2 активирует сервис автоматически и предоставляет его бесплатно.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту Т2:
"Уже более восьми лет сервис "Связь без минусов" помогает нашим абонентам оставаться на связи в самых разных ситуациях. Сегодня мобильный телефон давно перестал быть просто средством общения — через него мы оплачиваем покупки, пользуемся государственными услугами, заказываем товары на маркетплейсах. Мы считаем, что жизнь клиента не должна останавливаться из-за задержки с оплатой тарифа, поэтому регулярно расширяем список сервисов, доступных при минусе на балансе. Т2 стремится поддерживать абонентов даже в непредвиденных ситуациях и давать им уверенность, что ключевые цифровые инструменты останутся под рукой".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2:
"Отрицательный баланс не должен ограничивать доступ к сервисам, которыми люди пользуются ежедневно. Мы продолжаем развивать сервис "Связь без минусов", учитывая реальные цифровые привычки наших абонентов. Поэтому в обновленный список вошли Госуслуги, маркейтплейсы, приложения магазинов и банков. Наша задача — чтобы список таких сервисов продолжал расти с потребностями клиентов".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово