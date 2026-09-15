Т2 расширил список сервисов, доступных абонентам при минусе на балансе

T2, российский оператор мобильной связи, обновил услугу "Связь без минусов". Компания добавила в нее новые цифровые сервисы, которые доступны абонентам при неоплаченном тарифе. Среди них портал Госуслуг, мессенджер MAX, маркетплейс Ozon и "Магнит". Кроме того, оператор расширил список крупных банков, входящих в услугу.

Т2 продолжает развивать сервис "Связь без минусов", чтобы поддерживать абонентов в ситуациях, когда не удалось вовремя внести абонентскую плату. Обновление поможет клиентам оплачивать покупки, переводить деньги и пользоваться важными цифровыми инструментами даже при минусе на счету.

В "Связь без минусов" добавили портал Госуслуг, мессенджер MAX, маркетплейс и банк Ozon, а также приложение "Магнит". Эти сервисы остаются доступны при минусе на балансе до трех дней для абонентов с ежемесячной оплатой и до одного дня — для пользователей с посуточной тарификацией. Одновременно Т2 расширил список банков, чьи приложения работают при отрицательном балансе. К "Сберу", ВТБ, "Газпромбанку" и "Т-Банку", которые уже были доступны в сервисе, добавили "Дом.РФ", "Банк Россия", УБРиР, "ОТП Банк", "Синара Банк" и "Банк Центр-Инвест".

Помимо новых сервисов, в "Связи без минусов" по-прежнему доступны популярные мессенджеры, сервис 2ГИС, "Яндекс Карты" и "Яндекс Навигатор". Абоненты в любой ситуации могут принимать входящие звонки, совершать вызовы на номера Т2 и экстренных служб, а также получать SMS-уведомления для проведения банковских транзакций. Оператор сохраняет эти возможности, даже если баланс клиента не пополнялся более трех дней.

Услуга "Связь без минусов" работает во всех тарифах "Мой Т2", а также в "Везде онлайн", "Хватит!" Black, "Игровой" и Premium вне зависимости от того, открытый или архивный план у клиента. Т2 активирует сервис автоматически и предоставляет его бесплатно.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту Т2:

"Уже более восьми лет сервис "Связь без минусов" помогает нашим абонентам оставаться на связи в самых разных ситуациях. Сегодня мобильный телефон давно перестал быть просто средством общения — через него мы оплачиваем покупки, пользуемся государственными услугами, заказываем товары на маркетплейсах. Мы считаем, что жизнь клиента не должна останавливаться из-за задержки с оплатой тарифа, поэтому регулярно расширяем список сервисов, доступных при минусе на балансе. Т2 стремится поддерживать абонентов даже в непредвиденных ситуациях и давать им уверенность, что ключевые цифровые инструменты останутся под рукой".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2:



"Отрицательный баланс не должен ограничивать доступ к сервисам, которыми люди пользуются ежедневно. Мы продолжаем развивать сервис "Связь без минусов", учитывая реальные цифровые привычки наших абонентов. Поэтому в обновленный список вошли Госуслуги, маркейтплейсы, приложения магазинов и банков. Наша задача — чтобы список таких сервисов продолжал расти с потребностями клиентов".