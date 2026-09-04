Ремонт региональной трассы в Кошкинском и Сергиевском районах идет с опережением графика

В Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" ведется масштабный ремонт участка трассы "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки, которая проходит по Сергиевскому и Кошкинскому районам. Протяженность объекта — 51,7 км, это самый длинный объект дорожного ремонта 2026 года.

Трасса имеет ключевое значение для транспортной доступности, безопасности, экономики и качества жизни жителей обоих районов. Кроме того, она входит в маршрут из Самарской области в Татарстан (через город Нурлат). Ремонт дороги запланирован в 2026–2027 годах по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.

Работы идут с опережением графика: готовность объекта уже достигла 65%. На всем протяжении уложен нижний слой покрытия, верхний слой готов на 50% (26 км). Новое дорожное покрытие повысит безопасность движения, особенно в зимний период. Параллельно ведется ремонт 25 водопропускных труб.

В составе участка дороги шесть мостов — через реки Быковку, Кондурчу, Старицу, Иржу, Липовку и Королевку, ремонт которых также активно ведется. Общая протяженность искусственных сооружений — 286,6 погонных метра, работы по ремонту выполнены 60%.

Срок завершения ремонта дороги — 1 июля 2026 года. На финальном этапе подрядчик обустроит пешеходные переходы с искусственными неровностями и светодиодными светофорами Т.7, установит остановочные павильоны, новые дорожные знаки и нанесет разметку термопластиком.