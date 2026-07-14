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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Волжском районе стартовала укладка верхнего слоя асфальта на ключевом подъезде к селу

ЛОПАТИНО. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе Самарской области продолжается обновление дорожной сети в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Специалисты приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке трассы "Самара - Большая Черниговка" - Лопатино.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Протяженность отрезка, где работает техника, составляет 2,5 км - это прямой въезд в село со стороны областной магистрали. В общей сложности капитальный ремонт охватывает два подъезда к Лопатино суммарной длиной 6,3 км.

Работы развернулись на двух направлениях: подъезд со стороны трассы Самара - Оренбург (3,8 км) и подъезд со стороны Самара - Большая Черниговка (2,5 км). На обоих объектах специалисты подрядной организации уже завершили устройство водопропускных труб, уложили нижний слой дорожной одежды.

Село Лопатино - крупнейший населенный пункт Волжского района с населением почти три тысячи человек. Дороги связывают населенный пункт не только с Самарой, но и обеспечивают проезд к федеральным трассам. Здесь проходят школьные маршруты и маршруты общественного транспорта, в том числе к многочисленным садоводческим товариществам.

Проект капитального ремонта предусматривает комплексное решение проблем безопасности. Особое внимание уделено аварийно-опасному участку, расположенному вблизи кладбища. На этом участке скорректирован радиус дороги: поворот стал значительно менее крутым, а само полотно - шире. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на подъездах смонтируют барьерные ограждения и установят новые дорожные знаки. Кроме того, на подъезде со стороны трассы Самара - Оренбург" появятся новые остановочные павильоны.

"Наша задача - выполнить ремонт качественно и в установленные сроки. Применяем современные технологии и материалы, чтобы дорога служила долго и была безопасной для всех участников движения", - подчеркивает заместитель директора подрядной организации Рамис Муртазин.

Значимость перемен уже ощущают те, кто пользуется этой дорогой ежедневно. "Часто пользуюсь дорогой, раньше сплошные ямы были, ехать страшно. Очень рады, что дождались ремонта, для нас новая, ровная, отремонтированная трасса - настоящий праздник", - делится впечатлениями жительница села Лопатино Зинаида Казанцева.

Общественность непосредственно участвует в контроле качества проводимых работ. "Мы видим, что дорожная инфраструктура в районе действительно обновляется. Для жителей это долгожданные перемены. Со своей стороны, продолжим следить за ходом работ и их соответствием нормативам", - подчеркивает член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Сергей Лушин.

Всего в 2026 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области планируется привести в нормативное состояние более 150 километров дорог регионального и местного значения. Перечень объектов был сформирован на основании ежегодной инструментальной диагностики и с обязательным учетом обращений жителей региона.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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