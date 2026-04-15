В Октябрьском районе Самары построят новую дорогу

Департамент градостроительства Самары разработает проект планировки территории для строительства новой дороги. Ее собираются проложить от 3-й просеки до улицы Советской Армии.

"Дорога пройдет между поликлиникой №14 и детской больницей №2. Ее протяженность составит 400 метров. Для движения транспорта планируется обустроить две полосы, а также тротуары шириной 1,5 метра", - следует из распоряжения департамента.

Расположение новой дороги отображено на карте:

На разработку проекта у специалистов будет один год. До 14 мая департамент будет принимать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по адресу: 443001, город Самара, улица Галактионовская, 132.