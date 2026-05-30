В пятницу, 29 мая, в Елховском районе Lada Largus столкнулся с косулей, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Информация о ДТП на 3,5 км автодороги Самара- Ульяновск — Сухие Аврали — Новая Бинарадка поступила в 21:24. По прибытии установлено, что автомобиль сбил животное, после чего съехал в кювет и перевернулся.

По информации ГУ МВД по Самарской области, погибли 50-летняя и 21-летняя пассажирки Lada. Животное тоже.

На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСЧ № 137 ПСО № 49 противопожарной службы Самарской области, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Проведен ряд аварийно-спасательных работ: отключение АКБ, деблокировка погибших, сбор информации.