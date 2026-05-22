В Самарской области автобус с детьми попал в аварию

В пятницу, 22 мая, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и иномарки, сообщает ГУ МВД по СО.

Происшествие случилось на 8‑м км трассы "М‑5 "Урал" — Солнечная Поляна — Ширяево" в направлении с. Бахилово в 13:35. Водитель автомобиля Renault Duster не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом Yutong под управлением 56-летнего шофера.

В результате ДТП пострадали 75-летний водитель легковушки и его 60-летний пассажир. Дети не пострадали.

Полиция проводит проверку.