В Красноармейском районе после ДТП госпитализировали 6-летнего ребенка

В понедельник, 18 мая, в 20:50 в Красноармейском районе Самары в ДТП пострадал 6-летний ребенок, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 19-летний водитель ВАЗ-21099 двигался по автодороге "Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка" в направлении с. Красноармейское. В пути следования, на 23 км, он выехал на встречку в разрешенном месте и столкнулся с движущимся навстречу ВАЗ-21150 под управлением 55-летнего водителя. В результате ДТП 6-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21150 был госпитализирован.