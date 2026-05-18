Пенсионер устроил ДТП на перекрестке в Кошкинском районе

В воскресенье, 17 мая, в Кошкинском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Водитель автомобиля Renault Logan, по данным Госавтоинспекции, на перекрестке неравнозначных дорог при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения в зоне, где такой маневр запрещен, и совершил столкновение с автомобилем Lada Kalina, под управлением 34‑летней женщины.

В результате ДТП 70- летнему водителю Renault Logan оказана разовая медицинская помощь на месте происшествия, а 38‑летний пассажир Lada Kalina госпитализирован.