Свой "Райский сад" появился в самарском Ботаническом саду

В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева состоялось открытие двух новых локаций: экспозиции "Райский сад" и Горки Покорителей космоса.
Во время своего визита губернатор особо отметил работу сотрудников по сохранению уникальной коллекции растений.
Экспозиция "Райский сад" включает в себя коллекцию декоративных яблонь, среди которых представлены такие сорта, как "Роялти", "Вердак", "Роял бьюти", а также яблоня Шейдекера "Ред Джед" и карликовая "Хелена".
По словам Татьяны Жавкиной, начальника отдела дендрологии Ботсада, первые саженцы сорта "Скарлет" были подарены детьми из Донецка, что подчеркивает значимость данного проекта для международного сотрудничества.
Яблоневый сад в Ботаническом саду формируется с 30-х годов XX века, когда были высажены первые мичуринские сорта, такие как "Антоновка". В дальнейшем коллекция пополнилась сортами местных селекционеров, включая работы Сергея Петровича Кедрина.
На Горке Покорителей космоса министры и проректор по информатизации Самарского университета Дмитрий Пашков высадили потомков растений, семена которых были отправлены в космос на борту научного аппарата "Бион-М" в 2013 году. В числе высаженных растений — гвоздика Андржиевского и ирис пумила, который занесен в Красную книгу.
Научные исследования показали, что космические условия оказали положительное влияние на всхожесть семян, которая составила 70-80%, что значительно превышает показатели контрольной группы. Об истории исследований на орбите гостям рассказали Юрий Горелов, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института проблем моделирования и управления (НИИ-310), Любовь Курганская, директор НИИ-310, а также Ирина Рузаева, начальник отдела флоры Ботсада.
"Сегодня настал момент, когда мы можем показать плоды многолетней научной работы. В этом эксперименте участвовало несколько подразделений университета и других организаций. Уникальность нашего эксперимента в том, что объектом исследования выбраны семена не сельскохозяйственных культур, а редких растений природной флоры. И сегодня мы видим, что космос на дикоросы влияет очень хорошо: они дают высокую всхожесть, а сами растения мощнее и отлично чувствуют себя на самарской земле", — отметила Ольга Калашникова, и. о. директора Ботанического сада.
В завершение визита участники мероприятия приняли участие в субботнике и благоустроили территорию Ботанического сада.
"Мы провели расчистку нескольких участков сада. Ведь Ботсад — это не просто парк, а крупнейшая научная площадка Приволжского федерального округа, где важен каждый сантиметр заповедной земли", — подчеркнул врио министра Марк Шлеенков.
