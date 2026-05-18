Фонд "Защитники Отечества" объединил 14 регионов в Самаре для подготовки тренеров по адаптивному спорту

С 16 мая гостеприимная Самарская область стала эпицентром силы духа и несгибаемой воли. Сюда, на волжские берега, приехали ветераны СВО из 14 регионов России - именно отсюда был дан старт событию, которое уже называют точкой отсчета в новой системе реабилитации защитников Отечества. На базе Дворца спорта имени Владимира Высоцкого будущие тренеры проходят повышение квалификации по адаптивному спорту.

Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" реализует программу по реабилитации ветеранов с инвалидностью посредством вовлечения в занятия следж-хоккеем. Это стало возможным и благодаря эффективному партнерству c Федерацией адаптивного хоккея, Самарским государственным социально-педагогическим университетом (СГСПУ), министерством спорта Самарской области и правительством региона.

"Ветераны, прошедшие эту подготовку, вернутся в свои регионы не просто спортсменами, а наставниками и поведут за собой тех, кто сегодня еще сомневается в своих силах", - подчеркивает Михаил Артамонов, начальник управления по общественным проектам Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

Подготовка идет не только на льду. В эти дни участники СВО, имеющие инвалидность, осваивают теорию в Самарском государственном социально-педагогическом университете. Обучение ведется по программе "Организационно-методические основы профессиональной деятельности специалиста в области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, адаптивного спорта и фитнеса". Выпускники этого курса будут задействованы в самом важном деле - популяризации следж-хоккея среди тех, для кого спорт сегодня является частью жизни.

Эти люди готовятся стать профессиональными наставниками для своих же товарищей, которые только ищут путь к восстановлению. Будущие тренеры знают цену боли и цену победы изнутри - и лучшим подтверждением тому служат судьбы героев, встретившихся в эти дни в Самаре.

Александр Ишутин из Ростовской области (г. Волгодонск) - живое воплощение принципа "Нет ничего невозможного". Ветеран, ведущий активный образ жизни, - неотъемлемый игрок команды "Донской рубеж". Благодаря поддержке фонда он получил специализированную коляску для следж-хоккея, а главное - адаптированный быт.

"Когда я впервые сел в эту коляску с клюшкой в руке, я понял: впереди - честная спортивная борьба, Фонд не просто дал технику, они дали мне крылья. В Самаре мы дышим одним воздухом победы, и очень верю, что эти пять дней обучения подарят мне новые эмоции и знания", - рассказывает Александр.

А вот Александр Сальников из Омской области нашел свое призвание, помогая людям в спорте. Ветеран прослужил 10 месяцев в зоне СВО, получил тяжелое ранение, но не сломался. Сегодня Александр - социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества" в Омской области, организатор семейного турнира по керлингу, собравшего ветеранов, их жен и детей.

"Нам нельзя замыкаться в себе, - убежден он. - Адаптивный спорт - это терапия, а работа координатора - мой долг перед товарищами, которые еще лежат в госпиталях. Самарская встреча дала нам новые связи и еще даст новые методики, мы увезем это домой".

Реабилитация - это и душевное равновесие.

Потому для гостей подготовлена насыщенная экскурсионная программа. Возможность прикоснуться к истории Самарского края, увидеть знаковые места на Волге, посетить театр, отдохнуть от тренировок и просто побыть в кругу боевых товарищей - ведь именно из новых впечатлений и радости открытий складывается та мирная жизнь, к которой они так стремятся.

Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин принял участие в обучении по программе профессиональной переподготовки "Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту": "Для меня это особенно важно - и как для президента Федерации спортивной борьбы Самарской области, и как для координатора проекта "Выбор сильных". Потому что речь здесь не просто о спорте. Речь идет о наших бойцах, которые прошли через огонь и ранения, но нашли в себе силы снова выйти на лед, в зал, на площадку. Смотришь на них - и берет гордость. Перед тобой настоящие герои, которые уже доказали свою силу там, где многим было бы невыносимо тяжело. И теперь они снова учатся побеждать - уже в мирной жизни. Сегодня в Самарской области около 40 тысяч людей с ОВЗ систематически занимаются спортом, развивается 48 дисциплин. Работает Центр адаптивной физической культуры, где тренируются и ветераны СВО".

Обучение продлится до 19 мая 2026 года.