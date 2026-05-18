В Постниковом овраге заменят трамвайные пути

Трамвайно-троллейбусное управление Самары ищет подрядчика для разработки проекта капитального ремонта трамвайных путей на участке улицы Ново-Садовая от Гастелло до Постникова оврага и контактной сети конечной станции. Стоимость контракта установили в размере 9,77 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в проекте подрядчик должен предусмотреть замену верхнего строения трамвайных путей, в том числе на разворотном кольце в Постниковом овраге, и стрелочных переводов (с переводными механизмами ручного типа), устройство дренажа и водоотвода со сбросом в дождевую канализацию, ремонт контактной сети, включая замену опор.

Торги состоятся в конце мая. На выполнение работ у победителя будет 270 дней с момента заключения контракта.

Сейчас трамвайные пути меняют на участке Ново-Садовой между Ново-Вокзальной и Гастелло. На данный момент подрядчик завершил демонтаж изношенной рельсошпальной решетки и приступил к обустройству ливнево-дренажной системы. Затем он приступит к установке новых рельс.

Завершить работы обещают до конца октября 2026 года. Все это время движение трамваев по участку будет закрыто.