16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Постниковом овраге заменят трамвайные пути В Самаре медсестра спасла жизнь третьекласснице Свой "Райский сад" появился в самарском Ботаническом саду В детских лагерях пройдут лекции, мастер‑классы и викторины от Общества "Знание" В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей

Общество

В Постниковом овраге заменят трамвайные пути

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 104
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Трамвайно-троллейбусное управление Самары ищет подрядчика для разработки проекта капитального ремонта трамвайных путей на участке улицы Ново-Садовая от Гастелло до Постникова оврага и контактной сети конечной станции. Стоимость контракта установили в размере 9,77 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Фото: Александра Ламзина

Согласно техзаданию, в проекте подрядчик должен предусмотреть замену верхнего строения трамвайных путей, в том числе на разворотном кольце в Постниковом овраге, и стрелочных переводов (с переводными механизмами ручного типа), устройство дренажа и водоотвода со сбросом в дождевую канализацию, ремонт контактной сети, включая замену опор.

Торги состоятся в конце мая. На выполнение работ у победителя будет 270 дней с момента заключения контракта.

Сейчас трамвайные пути меняют на участке Ново-Садовой между Ново-Вокзальной и Гастелло. На данный момент подрядчик завершил демонтаж изношенной рельсошпальной решетки и приступил к обустройству ливнево-дренажной системы. Затем он приступит к установке новых рельс.

Завершить работы обещают до конца октября 2026 года. Все это время движение трамваев по участку будет закрыто.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Фото на сайте

Над Волгой в День Победы прогремел праздничный салют

Над Волгой в День Победы прогремел праздничный салют

"Праздник со слезами на глазах": показываем как прошел парад Победы на 9 мая

"Праздник со слезами на глазах": показываем как прошел парад Победы на 9 мая

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31