В Постниковом овраге заменят трамвайные пути

Трамвайно-троллейбусное управление Самары ищет подрядчика для разработки проекта капитального ремонта трамвайных путей на участке улицы Ново-Садовая от Гастелло до Постникова оврага и контактной сети конечной станции. Стоимость контракта установили в размере 9,77 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, в проекте подрядчик должен предусмотреть замену верхнего строения трамвайных путей, в том числе на разворотном кольце в Постниковом овраге, и стрелочных переводов (с переводными механизмами ручного типа), устройство дренажа и водоотвода со сбросом в дождевую канализацию, ремонт контактной сети, включая замену опор.
Торги состоятся в конце мая. На выполнение работ у победителя будет 270 дней с момента заключения контракта.
Сейчас трамвайные пути меняют на участке Ново-Садовой между Ново-Вокзальной и Гастелло. На данный момент подрядчик завершил демонтаж изношенной рельсошпальной решетки и приступил к обустройству ливнево-дренажной системы. Затем он приступит к установке новых рельс.
Завершить работы обещают до конца октября 2026 года. Все это время движение трамваев по участку будет закрыто.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги