Семь семей из Самарской области вышли в финал конкурса "Это у нас семейное"

Победителями полуфинала конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в Уфе стали 55 семей из Приволжского федерального округа, в том числе семь семей из Самарской области.
Семьи успешно выполнили серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий.
Летом победители полуфинала поедут в Москву, чтобы вместе с представителями других округов побороться за главные призы конкурса - 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий.
Победителями стали 10 семей из Нижегородской области, восемь - из Пензенской, семь - из Самарской, по пять семей из Удмуртской и Чувашской республик, по четыре команды из Республики Башкортостан и Пермского края, три семьи из Ульяновской области, по две семьи из Оренбургской и Саратовской областей и Республики Марий Эл, по одной семье из республик Татарстан и Мордовия, а также Кировской области.
"Уфа достойно завершила череду окружных полуфиналов второго сезона. Приволжье - это удивительное сочетание культур, традиций и национальностей. Семьи, которые собрались здесь, показали, что настоящее богатство России - в единстве. В окружном этапе приняли участие 285 семейных команд, из которых 55 вышли в финал. Всем участникам хочу сказать, что быть здесь - это уже результат, которым можно гордиться. Желаю увезти домой не только впечатления, но и новые знакомства и, может быть, новые семейные традиции, которые останутся с вами надолго. Финалистам желаю достойно представить свои регионы в Москве. Ждем встречи!" - отметил генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
Семья Музуровых, Терских, Фоминых - педагогическая династия. Общий стаж - 62 года. Три поколения семьи работают в сфере образования: воспитателями, учителями, педагогами-психологами.
"Этот конкурс нам предоставил еще один шанс поучаствовать в финале. Мы искренне безмерно благодарны этому проекту за то, что наша семья имеет возможность участвовать, быть частью большой семьи, которая собралась здесь. Это действительно здорово и это запомнится на всю жизнь! Мы так радовались за другие семьи, что, когда назвали нас, мы не сразу это поняли. Это очень волнительно! Семья - это самая большая ценность в жизни", - отмечают одни из победителей полуфинала.
В уфимском полуфинале участвовали 39 семей из Нижегородской области, 30 - из Самарской, 29 - из Пермского края, Удмуртскую Республику представили 28 семей, по 27 команд из Республики Башкортостан и Пензенской области, 19 - из Оренбургской, 16 - из Саратовской, по 14 семей из Республики Татарстан и Чувашской Республики, из Кировской области приехали 12 команд, по 11 команд представляли Ульяновскую область и Республику Мордовия и восемь семей приехали из Республики Марий Эл.
Победители были определены по итогам оценочных испытаний. Участники проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, объединенные темой "Быть семьей". Часть из них была посвящена культурному коду России - ключевой теме второго сезона. В программу вошла и викторина "Знание.Игра" от Российского общества "Знание", где семьи демонстрировали эрудицию и умение работать в команде.
Теперь обладателей путевок в финал ждет поездка в Москву в июле. Фамилии семей - победителей конкурса традиционно станут известны в День семьи, любви и верности. Главные призы - 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Окружные полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" проходили с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов. Всего на участие во втором сезоне зарегистрировались 726191 человек - это 196576 семей из 89 регионов России вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах.
Президентская платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы - создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ Владимир Путин.
Платформа работает уже семь лет. За это время она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов - от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.
В рамках деятельности президентской платформы "Россия - страна возможностей" создана Мастерская управления "Сенеж". Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов".
На базе ведущих вузов страны президентская платформа развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга Headhunter.
Офисы платформы "Россия - страна возможностей" работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.
Победителями полуфинала от Самарской области стали семь команд:
• Семья Асеевых
• Семья Дурновых, Фадеевых
• Семья Зубковых, Мышкиных
• Семья Калязиных, Бардиных
• Семья Морозовых, Чабуркиных
• Семья Музуровых, Терских, Фоминых
• Семья Чумак, Тавойкиных