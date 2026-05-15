Семь семей из Самарской области вышли в финал конкурса "Это у нас семейное"

Победителями полуфинала конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в Уфе стали 55 семей из Приволжского федерального округа, в том числе семь семей из Самарской области.

Семьи успешно выполнили серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий.

Летом победители полуфинала поедут в Москву, чтобы вместе с представителями других округов побороться за главные призы конкурса - 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Победителями стали 10 семей из Нижегородской области, восемь - из Пензенской, семь - из Самарской, по пять семей из Удмуртской и Чувашской республик, по четыре команды из Республики Башкортостан и Пермского края, три семьи из Ульяновской области, по две семьи из Оренбургской и Саратовской областей и Республики Марий Эл, по одной семье из республик Татарстан и Мордовия, а также Кировской области.

"Уфа достойно завершила череду окружных полуфиналов второго сезона. Приволжье - это удивительное сочетание культур, традиций и национальностей. Семьи, которые собрались здесь, показали, что настоящее богатство России - в единстве. В окружном этапе приняли участие 285 семейных команд, из которых 55 вышли в финал. Всем участникам хочу сказать, что быть здесь - это уже результат, которым можно гордиться. Желаю увезти домой не только впечатления, но и новые знакомства и, может быть, новые семейные традиции, которые останутся с вами надолго. Финалистам желаю достойно представить свои регионы в Москве. Ждем встречи!" - отметил генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Семья Музуровых, Терских, Фоминых - педагогическая династия. Общий стаж - 62 года. Три поколения семьи работают в сфере образования: воспитателями, учителями, педагогами-психологами.

"Этот конкурс нам предоставил еще один шанс поучаствовать в финале. Мы искренне безмерно благодарны этому проекту за то, что наша семья имеет возможность участвовать, быть частью большой семьи, которая собралась здесь. Это действительно здорово и это запомнится на всю жизнь! Мы так радовались за другие семьи, что, когда назвали нас, мы не сразу это поняли. Это очень волнительно! Семья - это самая большая ценность в жизни", - отмечают одни из победителей полуфинала.

В уфимском полуфинале участвовали 39 семей из Нижегородской области, 30 - из Самарской, 29 - из Пермского края, Удмуртскую Республику представили 28 семей, по 27 команд из Республики Башкортостан и Пензенской области, 19 - из Оренбургской, 16 - из Саратовской, по 14 семей из Республики Татарстан и Чувашской Республики, из Кировской области приехали 12 команд, по 11 команд представляли Ульяновскую область и Республику Мордовия и восемь семей приехали из Республики Марий Эл.

Победители были определены по итогам оценочных испытаний. Участники проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, объединенные темой "Быть семьей". Часть из них была посвящена культурному коду России - ключевой теме второго сезона. В программу вошла и викторина "Знание.Игра" от Российского общества "Знание", где семьи демонстрировали эрудицию и умение работать в команде.

Теперь обладателей путевок в финал ждет поездка в Москву в июле. Фамилии семей - победителей конкурса традиционно станут известны в День семьи, любви и верности. Главные призы - 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Окружные полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" проходили с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов. Всего на участие во втором сезоне зарегистрировались 726191 человек - это 196576 семей из 89 регионов России вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах.