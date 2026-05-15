В Самаре задержали получательницу посылки из Индии с бриллиантами и сапфирами

Совместными усилиями сотрудников Центральной почтовой и Приволжской оперативной таможен выявлена попытка незаконного ввоза драгоценных камней, сообщает Федеральная таможенная служба.

Таможенники обнаружили контрабанду при сканировании почтового отправления. В посылке, адресованной жительнице Самары, нашли 15 драгоценных камней: четыре бриллианта и 11 сапфиров. Они были спрятаны в двух зип‑пакетах и завернуты в газету.

Примечательно, что отправитель оценил содержимое посылки всего в 300 индийских рупий.

Экспертиза подтвердила подлинность камней - это природные алмазы и сапфиры. Их пересылка через почту запрещена.

Получательница была задержана сотрудниками таможни в почтовом отделении.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде, материалы которого уже направлены в суд. "Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до миллиона рублей", - прокомментировали в таможенной службе.