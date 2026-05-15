МЧС предупредило об аномальной жаре в Самарской области

С 16 по 20 мая 2026 г. на территории Самарской области ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха +30°C и выше. Такое сообщение разослало региональное управление МЧС.
По данным Приволжскгидромета, среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 9° и более.
Главное управление МЧС России по Самарской области призывает:
- ограничить пребывание на открытой местности в периоды максимальной солнечной активности;
- носить легкую воздухопроницаемую одежду и головные уборы;
- соблюдать питьевой режим.
При ухудшении самочувствия незамедлительно обращайтесь за помощью по телефону 112.