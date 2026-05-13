В Самарской области продлят маршруты следования 14 электричек

В Самарской области с 13 мая продлили маршруты пригородных поездов, сообщили в пресс-службе КбшЖД.
"В рамках реализации проекта "городская электричка" расширяем маршрутную сеть пригородных поездов в Самарской области, делая пригородное железнодорожное сообщение еще удобнее для жителей Новокуйбышевска, Чапаевска, Новосемейкино, Зубчаниновки, Смышляевки и Самары", - рассказали в компании.
В новом расписании сократили длительные интервалы в движении электричек, продлили маршруты следования 14 электропоездам, увеличив сквозной транзитный пассажиропоток через станцию Самара на 40%.
Продлены маршруты следующих пригородных поездов:
- 6306/6305 от станции Чапаевск до станции Курумоч (ранее до Самары)
- 6346/6348 от станции Чапаевск до станции Жигулевское Море (ранее до Самары)
- 6014/6013 от станции Новокуйбышевская до станции Жигулевское Море (ранее до Самары)
- 6324/6323 от станции Курумоч до станции Чапаевск (ранее до Самары)
- 7557 от станции Водинская до станции Сызрань (ранее от Мирной)
- 6561 от станции Водинская до станции Безенчук (ранее от Мирной)
- 6567 от станции Смышляевка до станции Безенчук (ранее от Мирной)
- 7569 от станции Смышляевка до станции Сызрань (ранее от Мирной)
- 6571 от станции Смышляевка до станции Звезда (ранее от Мирной)
- 6560 от станции Безенчук до станции Водинская (ранее до Мирной)
- 7572 от станции Сызрань до станции Мирная (ранее до Самары)
- 7552 от станции Сызрань до станции Водинская (ранее до Самары)
- 7562 от станции Сызрань до станции Водинская (ранее до Самары)
