Жильцы аварийного дома в Самаре пять лет ждут расселения: возбуждено уголовное дело

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о деле по нерасселению аварийного дома в Куйбышевском районе Самары, сообщает Информационный центр СК России.

Многоквартирный дом 1949 г. постройки в переулке Строителей в Самаре признан аварийным еще в 2021 г. из-за высокой степени физического износа: разрушены межэтажные перекрытия и фасад, в стене образовалась сквозная трещина, неисправна электропроводка, в зимний период промерзают коммуникации.

Фото: СУ СК России

Несмотря на многочисленные обращения граждан в компетентные органы, жильцам до настоящего времени не предоставлено благоустроенное жилье.

По факту нарушения прав жильцов дома возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.