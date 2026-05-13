Жильцы аварийного дома в Самаре пять лет ждут расселения: возбуждено уголовное дело

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о деле по нерасселению аварийного дома в Куйбышевском районе Самары, сообщает Информационный центр СК России.
Многоквартирный дом 1949 г. постройки в переулке Строителей в Самаре признан аварийным еще в 2021 г. из-за высокой степени физического износа: разрушены межэтажные перекрытия и фасад, в стене образовалась сквозная трещина, неисправна электропроводка, в зимний период промерзают коммуникации.
Несмотря на многочисленные обращения граждан в компетентные органы, жильцам до настоящего времени не предоставлено благоустроенное жилье.
По факту нарушения прав жильцов дома возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.
Последние комментарии
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц