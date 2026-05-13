Иван Носков: "Нацпроект "Инфраструктура для жизни" - это возможность сделать Самару еще удобнее и уютнее"

В Самаре более чем 93 тыс. человек уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В их числе - сотрудники промышленных предприятий, для которых голосование организовано в выездном формате. Одно из выездных голосований состоялось на базе девелоперской компании "Древо" - парфюмерно-косметической компании "Весна".

"Нацпроект "Инфраструктура для жизни" - это возможность сделать Самару еще удобнее и уютнее: создать красивые места, где будет приятно гулять, отдыхать, встречаться с друзьями. В ходе рейтингового голосования жители сами решат, какие проекты важнее всего воплотить в их районе или в городе в целом. Важно, что волонтеры проекта "Формирование комфортной городской среды" всегда идут навстречу руководству предприятий и организуют выездные пункты для голосования. Огромная благодарность каждому за труд и отзывчивость, а трудовым коллективам - за активную позицию", - сказал глава города Самары Иван Носков.

Как рассказала заместитель директора по персоналу и устойчивому развитию группы компаний "Древо" Людмила Коврова, сотрудники предприятия ежегодно участвуют в голосовании за объекты благоустройства.

"Являясь работниками предприятия, все мы - еще и жители нашего города, в котором живем, растим детей, отдыхаем. Каждому из нас важно, какой будет Самара в ближайшие годы, - поделилась мнением Людмила Коврова. - Раньше, например, я голосовала за благоустройство парка "Молодежный" и была счастлива, когда он стал одним из лидеров голосования. Теперь это уютное современное пространство для отдыха, игр с детьми и приятных прогулок у озера, наконец, восстановленного благодаря программе".

По данным на 12 мая, в топ-3 рейтингового голосования вошли сквер Памяти ветеранов в районе дома №5 по ул. Силина (14,1 тысячи голосов), сквер у поликлиники №13 в районе дома №61 по улице Гагарина (10,4 тысячи голосов) и пешеходная зона на Березовой аллее в районе домов №№ 476, 478 по проспекту Карла Маркса (9,9 тысячи голосов).

Напомним, в организации голосования по программе "Формирование комфортной городской среды" в Самаре участвует более 580 волонтеров. Они готовы рассказать о программе благоустройства и о каждом проекте, заявленном на голосование. Для работы они используют специальное мобильное приложение "Госуслуги Волонтер". До 12 июня по будням с 10:00 до 18:00 они ждут самарцев в пунктах на базе МФЦ, торговых и торгово-развлекательных центров, отделений пенсионного и социального фонда РФ по Самарской области. Адреса пунктов: https://samadm.ru/media/news/59315/?sphrase_id=82999.

Также проголосовать можно на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru и в мобильном приложении "Госуслуги. Решаем вместе". Проекты-победители будут реализованы в приоритетном порядке в 2027 году.