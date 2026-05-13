16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иван Носков: "Благодарю ребят и педагогов за помощь, за вклад в красоту городских пространств" Иван Носков: "Строительство новой автодороги - масштабный инфраструктурный проект для города" Иван Носков: "Нацпроект "Инфраструктура для жизни" - это возможность сделать Самару еще удобнее и уютнее" Иван Носков: "Обновленное полотно позволит повысить плавность хода трамваев" Самарский губернатор рекомендовал усилить администрацию Ставропольского района по итогам комплексной проверки

Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Нацпроект "Инфраструктура для жизни" - это возможность сделать Самару еще удобнее и уютнее"

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 313
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре более чем 93 тыс. человек уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В их числе - сотрудники промышленных предприятий, для которых голосование организовано в выездном формате. Одно из выездных голосований состоялось на базе девелоперской компании "Древо" - парфюмерно-косметической компании "Весна".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Нацпроект "Инфраструктура для жизни" - это возможность сделать Самару еще удобнее и уютнее: создать красивые места, где будет приятно гулять, отдыхать, встречаться с друзьями. В ходе рейтингового голосования жители сами решат, какие проекты важнее всего воплотить в их районе или в городе в целом. Важно, что волонтеры проекта "Формирование комфортной городской среды" всегда идут навстречу руководству предприятий и организуют выездные пункты для голосования. Огромная благодарность каждому за труд и отзывчивость, а трудовым коллективам - за активную позицию", - сказал глава города Самары Иван Носков.

Как рассказала заместитель директора по персоналу и устойчивому развитию группы компаний "Древо" Людмила Коврова, сотрудники предприятия ежегодно участвуют в голосовании за объекты благоустройства.

"Являясь работниками предприятия, все мы - еще и жители нашего города, в котором живем, растим детей, отдыхаем. Каждому из нас важно, какой будет Самара в ближайшие годы, - поделилась мнением Людмила Коврова. - Раньше, например, я голосовала за благоустройство парка "Молодежный" и была счастлива, когда он стал одним из лидеров голосования. Теперь это уютное современное пространство для отдыха, игр с детьми и приятных прогулок у озера, наконец, восстановленного благодаря программе".

По данным на 12 мая, в топ-3 рейтингового голосования вошли сквер Памяти ветеранов в районе дома №5 по ул. Силина (14,1 тысячи голосов), сквер у поликлиники №13 в районе дома №61 по улице Гагарина (10,4 тысячи голосов) и пешеходная зона на Березовой аллее в районе домов №№ 476, 478 по проспекту Карла Маркса (9,9 тысячи голосов).

Напомним, в организации голосования по программе "Формирование комфортной городской среды" в Самаре участвует более 580 волонтеров. Они готовы рассказать о программе благоустройства и о каждом проекте, заявленном на голосование. Для работы они используют специальное мобильное приложение "Госуслуги Волонтер". До 12 июня по будням с 10:00 до 18:00 они ждут самарцев в пунктах на базе МФЦ, торговых и торгово-развлекательных центров, отделений пенсионного и социального фонда РФ по Самарской области. Адреса пунктов: https://samadm.ru/media/news/59315/?sphrase_id=82999.

Также проголосовать можно на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru и в мобильном приложении "Госуслуги. Решаем вместе". Проекты-победители будут реализованы в приоритетном порядке в 2027 году.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31