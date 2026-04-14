Иван Носков: "Школа - это второй дом, а чтобы в доме было хорошо, надо за ним ухаживать"

Накануне первого общегородского субботника, который состоится в Самаре 18 апреля, уборку своих территорий проводят учреждения социальной сферы, в том числе учреждения образования. Школьники вместе с учителями убирают сломанные ветки и сухую листву, очищают дорожки, красят бордюры и готовятся к высадке цветов и кустарников.

"Не зря говорят, что школа - это второй дом. А чтобы в доме было хорошо, необходимо за ним ухаживать. Благодарю всех, кто уже приступил к облагораживанию своих территорий, и надеюсь, что все остальные подтянутся и уберутся не для галочки, а тщательно, для себя и своего же комфорта. Традиция субботников объединяет поколения: дети, родители и учителя вместе наводят порядок, это воспитывает уважение к труду и к месту, где мы учимся, где мы живем. Пусть эта добрая традиция укрепится в каждой школе Самары!" - призвал глава города Самары Иван Носков.

В школах, где за каждым классом закреплен свой участок школьного двора, на уборку выходят школьники вместе с классными руководителями, в детских садах территории в порядок приводят воспитатели, педагоги и технический персонал. После субботников мусор вывозится регоператором АО "Экология".

"У нас в школе в субботниках участвуют все, от мала до велика. Ребятам из начальной школы поручаем самую простую и безопасную работу - сбор мелкого мусора, листьев и веток. Те, кто постарше, подметают дорожки, красят бордюры, выполняют прополку. Убеждена: субботники сближают, учат ответственности и дают детям почувствовать себя настоящими хозяевами своей школы - не только с правами, но и с определенными обязанностями", - сказала директор школы №167 городского округа Самара Александра Логинова.

Напомним, уже в эту субботу, 18 апреля, в Самаре состоится первый общегородской субботник, ежегодно являющийся частью генеральной уборки городского округа после зимы.

Список локаций общегородского субботника:

Сквер перед АО "Самарский металлургический завод", ул. Алма-Атинская, 29 (начало в 09:00)

Парк "Воронежские озера", вход с улицы Воронежской (начало в 09:00)

Сквер Энтузиастов (начало в 09:00)

Пос. Красная Глинка, сквер "Искра" (начало в 10:00)

Улица Евгения Золотухина, 42 (начало в 10:00)

Территория, прилегающая к ДК "Нефтяник", ул. Кишиневская (начало в 10:00)

Хлебная площадь (начало в 12:00)

Территория парка "Щорса" (начало в 12:00)

Мичурина, 64 (начало в 14:00).

Удобную территорию можно выбрать по ссылке. Второй общегородской субботник состоится 25 апреля. Желающие также могут выйти на субботники в своем дворе и районе - события проходят в течение апреля при поддержке районных администраций, депутатов, управляющих компаний и ТСЖ.