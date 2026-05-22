Иван Носков: "В собственность Самары вернулась территория бывшего стадиона "Буревестник"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В собственность Самары вернулась территория бывшего стадиона "Буревестник". Об этом официально сообщил в своём канале МАХ глава города Иван Носков.

"Многим известна печальная история этого уникального спортивного сооружения, которое было превращено в автостоянку, а затем — в рынок. Повторять ее не буду. Обвинять и изобличать никого не хочу", — пишет мэр.

Гораздо важнее, что прокуратура Самарской области провела колоссальную работу по возвращению земли городу. Иван Носков лично поблагодарил прокурора Самарской области Сергея Петровича Берижицкого и в его лице всех сотрудников прокуратуры, которые были задействованы в процессе. Несмотря на давность лет, была собрана убедительная доказательная база и подан иск в защиту всех жителей города, которые когда-то потеряли возможность заниматься спортом на стадионе. Более года длился судебный процесс. И вот — поставлена точка.

"Буревестник" должен быть тем, чем он был изначально — спортивным объектом. Это не случится завтра, тем более что за долгие годы от его спортивной инфраструктуры практически ничего не осталось. Впереди еще много работы. Всем владельцам нестационарных торговых объектов, расположенных сейчас на участке, будут предложены варианты размещения в других местах в строгом соответствии с требованиями законодательства. Затем будет спроектирован новый спортобъект, также планируется войти в региональные и/или федеральные программы и т. д. Но самое главное уже произошло — земельный участок площадью более 23,5 тыс. кв. метров вернули городу. Дальше — только планомерная работа.

"Добавлю, что в сентябре 2025 года стадион получил статус объекта культурного наследия. И это точно никак не коррелируется с киосками и автостоянкой. Работу по возвращению муниципальной собственности в Самаре продолжаем", — пишет Иван Носков.

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

