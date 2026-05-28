Иван Носков поздравил победителей конкурса "Лучший водитель троллейбуса" в Самаре

27 мая глава Самары Иван Носков наградил победителей конкурса "Лучший водитель троллейбуса". Конкурс организован в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" администрацией города Самары и МП "Трамвайно-троллейбусное управление" при поддержке первичной профсоюзной организации МП "ТТУ".

"Конкурс — это не только соревнование, но и возможность продемонстрировать свое мастерство, обменяться опытом и увидеть, как много в Самаре профессионалов. Вы не просто водите троллейбусы, но и отвечаете за жизнь и здоровье людей, а это гораздо сложнее и ответственнее, чем научиться управлять даже самой сложной техникой. Я хочу, чтобы вы гордились своей профессией, осознавали ее важность для Самары. Поздравляю всех победителей! Тем, кому сегодня чуть-чуть не хватило до победы, желаю успеха в следующий раз. От имени всех самарцев — спасибо вам за ваш труд!" — поприветствовал всех участников конкурса глава города Самары Иван Носков и вручил награды победителям.

Первое место занял Виктор Косыгин, который работает в отделении № 2 троллейбусного депо городского Трамвайно-троллейбусного управления. Второе место по итогам конкурса досталось Ивану Тюлькину (отделение № 1 троллейбусного депо), третье место — Оксане Забенковой (отделение № 3 троллейбусного депо). Всего же в этом году участниками конкурса стали 11 человек.

"Первая моя профессия — музыкант, но и об управлении троллейбусом мечтал с детства, и вот пять лет назад мечта исполнилась. Перед соревнованиями тренировался и день и ночь, поэтому победа в конкурсе — это, прежде всего, победа над собой. В Самаре уровень мастерства водителей троллейбуса очень высок. Благодарю предприятие, коллег и свою семью за поддержку", — поделился победитель городского конкурса "Лучший водитель троллейбуса — 2026", водитель 1 класса МП "Трамвайно-троллейбусное управление" г. Самары Виктор Косыгин.

Практическая часть конкурса прошла на базе отделения № 3 троллейбусного депо МП "Трамвайно-троллейбусное управление", теоретический этап — в Учебном центре предприятия. На знание Правил дорожного движения конкурсантов экзаменовали сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Самаре. На уличной площадке водители продемонстрировали жюри навыки приемки и подготовки транспортных средств к выходу на линию. На этапе "Комфортное вождение" конкурсанты должны были аккуратно довезти до финиша "пассажира" и выполнить сопутствующие задания на дистанции. При прохождении трассы оценивались плавность движения и торможения, точность остановок и парковки задним ходом, умение перестраиваться и вести троллейбус "змейкой" и др. Мастерство водители демонстрировали на низкопольных троллейбусах "Адмирал".

"Сегодня в городском парке 158 троллейбусов, в том числе 22 низкопольных троллейбуса "Адмирал". По поручению главы города готовим программу обновления подвижного состава за счет современных троллейбусов с режимом автономного хода. Это гибридный транспорт, который заряжается во время движения и может проезжать до 70 км без подключения к контактной сети. Современный автопарк — это комфорт, скорость и безопасность наших пассажиров и водителей", — отметил директор МП "Трамвайно-троллейбусное управление" города Самары Дмитрий Петров.

Отметим, что далее Виктор Косыгин, занявший 1 место в городском конкурсе, поборется за звание чемпиона страны среди водителей троллейбуса. Всероссийский конкурс пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 20 июня.

Также победителям и призерам были вручены почетные грамоты главы г. о. Самара, наградные статуэтки и сертификаты: за I место — 100 тысяч рублей, за II место — 75 тысяч рублей, за III место — 50 тысяч рублей. Кроме того, директор и профсоюзная организация МП "ТТУ" города Самары подготовили грамоты и благодарности, а также денежные сертификаты всем участникам: на сумму 25 тысяч рублей — от предприятия и от 5 до 12 тысяч рублей — от профсоюза.